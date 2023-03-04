全國音樂比賽北區管樂大賽 14所國中獲特優

全國音樂比賽北區管樂合奏團體（非音樂班）大賽，三月三日、四日兩天在國立臺灣戲曲學院木柵校區舉行，35所國中參賽隊伍中，最遠來自金門金城國中與花蓮宜昌國中，比賽結果包括介壽、大安、內湖、天母、林口、江翠、培英等14所學校獲得特優。

全國音樂比賽中學生音樂賽，今年全台共57校報名參加，參加比賽的同學，不僅在台上展現平時努力練習的成果，在台下等待時，不少同學利用空檔閱讀、寫作業、作課間操，應證了「學音樂的孩子不會變壞」。

管樂團人數動輒50人以上，獲得優等的中正國中管樂團，成立初期有七成同學沒有音樂基礎，但在指揮鄒基華老師帶領下，經過超過540個小時的練習，得以獲得佳績，他在參賽前叮嚀孩子，「只要盡最大努力，沒得特優也沒關係，得特優也不能驕傲，要以正面態度面對比賽結果」。

學生參賽也需要家長作為強力後盾，中正國中家長後援會長簡璿宸表示，家長的無私貢獻付出是支撐每次活動的最大力量，也讓他自己重新拾起學生時代參與社團活動的熱情。

陪同家長表示，獲得特優的大安國中演奏「杜蘭朵:公主徹夜未眠」，聽到樂聲優雅細膩，深受感動。獲得優等的景興國中隊伍整齊，樂團平時都是利用課餘時間或假日練習，同學們說，「如果經過學校聽到吹奏打擊樂聲，請鼓勵我們，不要嫌我們吵，因為我們正認真的為表演與比賽做準備」。