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偏鄉小四女童捐髮助癌友 發想源於救護車司機爸爸

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協會「一起來、揪捐髮」公益活動，今年再將長30公分的頭髮剪下，捐助買不起假髮的癌友。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協會「一起來、揪捐髮」公益活動，今年再將長30公分的頭髮剪下，捐助買不起假髮的癌友。圖／山海國小提供

頭髮留長一段時間後，通常要剪去、當成垃圾，屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協會「一起來、揪捐髮」公益活動，今年再將長30公分的頭髮剪下，捐助買不起假髮的癌友。

盧慧娟說，多餘的頭髮可以是無用的垃圾，也可以變成漂亮美麗的假髮，成為化療掉髮癌友繼續走下去的美麗動力，何樂不為。

「我以爸爸為榮！」盧慧娟說，她的父親是恆春地區一家醫院的救護車司機，家境小康。她從小在外面聽到「喔依，喔依」的急促聲響，就覺得爸爸又出緊急救人任務了。

她說，她平時對有需要幫助的人會特別留意，爸爸也常對她說，「有心就有福，有願就有力」，自己發願那天也想藉由自己的力量幫助別人，得知捐髮可幫助掉髮癌友重拾信心和尊嚴， 國小一年級時就化為行動。

山海國小校長楊瑞麟說，慧娟透過捐髮幫助癌症病友重拾尊嚴及信心，因捐髮長度至少要30公分長，頭髮留長期間不能染髮及燙髮，烈日當頭下的恆春，要留一頭及腰長髮不是件易事，對孩子來說，除了酷熱的夏季是一大挑戰，每天要花許多時間整理頭髮，媽媽還得早起幫她把頭髮綁成漂亮的髮辮， 讓人感動。

盧慧娟的班導師說，她總是笑臉迎人、熱心助人，先前將自己核三廠繪畫比賽獲得的獎金，請校方代為捐給華山基金會，幫助弱勢家庭幼童，雖然金額不高，但還是努力的幫助他人；年紀雖小，但助人做公益不落人後，擔任救護車司機的父親對她影響很大。

一頂醫療級假髮需要5至8束真髮才能製作，由真髮製作而成的醫療級假髮，配戴時服貼、自然，能減少對頭皮的刺激與降低感染，相對舒服且造型美觀，但價格較為昂貴，市場售價數千元到上萬元不等，對經濟弱勢治療中的癌友，是筆不小的負擔，癌症腫瘤患者扶助協會長提供假髮租用服務。

屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協會「一起來、揪捐髮」公益活動，今年再將長30公分的頭髮剪下，捐助買不起假髮的癌友。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協會「一起來、揪捐髮」公益活動，今年再將長30公分的頭髮剪下，捐助買不起假髮的癌友。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協會「一起來、揪捐髮」公益活動，今年再將長30公分的頭髮剪下，捐助買不起假髮的癌友。圖／山海國小提供
屏東縣恆春鎮山海國小四年級女學生盧慧娟，繼4年前響應中華民國癌症腫瘤患者扶助協會「一起來、揪捐髮」公益活動，今年再將長30公分的頭髮剪下，捐助買不起假髮的癌友。圖／山海國小提供

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