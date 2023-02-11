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雙溪高中學生騎單車環島 素昧平生淡水老翁送紅包獎勵

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市雙溪高中學生完成騎自行車環島行程，昨天返校時受到受到英雄式歡迎。圖／雙溪高中提供
新北市雙溪高中學生完成騎自行車環島行程，昨天返校時受到受到英雄式歡迎。圖／雙溪高中提供

新北市立雙溪高中師生一行30多人，用10天9夜的時間騎自行車環島。校長葉俊士今天說，環島途中有時出太陽，有時大雨滂沱，學生靠著堅定的意志完成夢想，昨天返回雙溪。經過這次試煉，相信學生未來在團體中將更會溝通，做好情緒管理，面對與及決問題的能力也有提升。

雙溪高中學生以逆時針方向騎車環島，先沿著西部一路往南，過了屏果再從台東、花蓮、宜蘭北上，昨天完成環島壯舉，回到學校。

葉俊士和多名老師在校門口迎接車隊，雙溪區長林銚傑、雙溪高中家長會成員也到場迎接，並在校門口施放鞭炮，迎接這群歷盡考驗的師生安全返校。

住在淡水的70多歲王姓老翁，從媒體報導得知雙溪高中學生要騎自行車環島，也專程到學校歡迎他們，並致贈環島師生紅包給予肯定及祝福。

王姓老翁說，年輕時候也有興起騎自行車環島的念頭，但因為很多因素未能成行。先前看到雙中學生環島訊息，讓他憶起曾經有過的夢想，除了讚許學生的努力，學校願意承擔「風險」，帶著孩子們遠征也值得肯定。

雙溪高中輔導主任許書豪表示，環島學生近一年藉由學校特色綠騎士課程，在學期中培養學生騎車環島的基本能力，再藉由腳踏車職人課程，讓學生認識自行車機械原理及修繕技巧，最後透過實際環島將知識活用，並從大自然環境中學習，探索自身毅力和自信心。

葉俊士說，籌措環島經費時，感謝贊助企業及家長會慷慨解囊，還有學校、旅店及廟宇提供住宿優惠，途中為學生豎起大拇指的路人，也為學生增添踩下踏板的動力。

雙中自行車隊員環島期間，每天晚餐後要寫當日心得才算結束一天的功課。高一學生蕭承軒說，環島最大的收穫是看到台灣東海岸的美景。第2次參加環島的林文鈺認為，挑戰環屆讓他的體力變好，今年協助老師在後方帶學弟妹，鼓勵大家完成挑戰，更有成就感。

新北市雙溪高中學生騎自行車環島，途中經過陽光和暴雨洗禮，讓學生更加成熟勇敢。圖／雙溪高中提供
新北市雙溪高中學生騎自行車環島，途中經過陽光和暴雨洗禮，讓學生更加成熟勇敢。圖／雙溪高中提供
新北市雙溪高中學生騎自行車環島，家長會在返校前一晚安排「接風宴」。圖／雙溪高中提供
新北市雙溪高中學生騎自行車環島，家長會在返校前一晚安排「接風宴」。圖／雙溪高中提供
住在淡水的王姓老翁（右）迎接雙溪高中騎自行車環島師生返校，並送上大紅包鼓勵，由校長葉俊士代表接受。圖／雙溪高中提供
住在淡水的王姓老翁（右）迎接雙溪高中騎自行車環島師生返校，並送上大紅包鼓勵，由校長葉俊士代表接受。圖／雙溪高中提供

騎車環島 雙溪高中 自行車

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