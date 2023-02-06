南台科大「一日大學生」體驗歡迎高中職生家長民眾參加

南台科大數位設計學院今年規畫特別的OPEN DAY五系聯合開放日、「一日大學生」體驗活動，宣布11日舉辦，要讓高中職生體驗「不同凡響校園巡禮」。

校方表示，為讓即將畢業的高中職學生體會大學生活實況，特別為高中職教師、社團教師、學生與家長舉辦，讓學生實際參與體驗「 一日大學生」的生活，內容有校園偶像團體NTS x ONE 開幕演出、五系課程特色介紹及體驗，並安排專人詳細解說校園導覽、系所專業設備、專業教室參觀。

「OPEN DAY五系聯合開放日」是模仿國外許多大學開放校園作法，讓有興趣人士到校園實際感受「大學的學術專業氛圍和校園資源空間，盡情認識並體驗各系豐富的空間資源以及活動，感受一日大學校園生活的美好」。

當天開場表演、介紹學校及五系課程特色後，由各系老師帶領參觀風雨球場、人才培育室、學生社團大樓、六宿學生宿舍、優活館、古機械展示廳及3D數位畫廊、圖書館、Ｗ棟磅礡館與各系開放空間。

實際體驗課程包括資訊傳播系動補裝連動虛擬角色，與表情特徵捕捉系統，搭配虛擬場景進行虛實整合體驗；視覺傳達設計系結合數位App進行平面設計製作體驗；多媒體與電腦娛樂科學系於次世代美術魔力創作體驗，參觀虛實互動中心/遊戲體驗室；創新產品設計系立體產品製作體驗與產品設計發表，流行音樂產業系的Pro Tools 錄音室錄唱體驗以及在排練廳的燈光舞台音響設備。

活動網址：http://fatty.tw/st_web/plzdontcry/2023-open-day/

報名網址: https://forms.gle/pP8mc6fdTXsUb6W68-