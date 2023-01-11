他苦解小六數學題「國中資優等級」 網見英文卷：高中程度吧

你還記得小學的數學課在學什麼嗎？一名網友貼出姪女的小六數學考題，其題目主要是有關「圓面積」的計算，沒想到難度讓許多網友哀號，原PO更稱「這應該是國中數學資優生才會做到的題目吧！」引發許多網友爭相解題討論。

一名網友在PTT八卦版貼出一張圖片，圖中的考試卷為姪女的小六數學考題，題目寫著「圖中鋪色部分的面積大約是多少平方公分？」導致原PO想了10分鐘才解答出來，並直呼這「應該是國中數學資優生才會做到的題目吧！」，也有網友認同，表示「這是資優班的吧」。

一名網友貼出姪女的小六數學考卷，引起討論。翻攝PTT

沒想到許多網友都覺得很簡單，表示「就只是邏輯推導啊難在哪？」、「沒有，其實這是5年級就該會的題目，至少我小學的時候是這樣。」、「這種知道邏輯就很簡單」、「這題真的還好，小六生教一教就會了」、「感覺原po跟他姪女一樣看到圓形相疊就先入為主先算相切的各種面積」。

有網友認真計算「大圓—2小圓—中間正方形，就是答案了」、「想像它是一塊披薩，切8塊，扣除直角三角形和1/4小圓」、「減兩個圓形跟一個正方形啊」，還有網友貼出照片認真還原計算過程。

有熱心網友將解題過程貼出。翻攝PTT

也有眼尖網友發現後面的英文更高難度，表示「後面的英文比較難，國小學『物理治療』？」、「後面英文會不會太難」、「英文比較難，大圓減小圓蠻直觀的吧」、「數學很簡單，後面英文難」、「後面英文高中程度了吧」。