在鷹架之下閱讀 台北國際書展打造「工地」閱讀體驗

在工地的鷹架、電動假人和發財車之間談書、看書，會是甚麼樣的閱讀體驗？2023台北國際書展將於1月31日至2月5日於世貿一館舉辦，年年端出創意的「公民書區」，繼去年「讀字便利店」之後，今年將以「工地」為主題打造閱讀空間。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，展場將布置成工地，包括鷹架、發財車、電動假人和警告標示等元素，NGO團體「讀力公民行動」則化身為工地常見的發財車，開進讀字工地中為公民發聲的舞台，邀請讀者一起上車討論議題。

台北國際書展今天舉行重要活動記者會，文化部人文及出版司司長陳瑩芳、台北書展基金會董事長吳韻儀、文學書區策展單位國立臺灣文學館館長林巾力、讀字公民書區代表獨立出版聯盟理事長陳夏民及各主題館策展人出席介紹各展區內容。

本次書展規劃海泱泱童書主題館、數位出版主題館、書展大賞館等不同主題展館。童書主題館「海泱泱」由座頭鯨等16種海洋生物引導，帶領親子從立體結構、平面意象和文字作品等各面向探索海洋的神秘。數位主題館將展區打造成通往不同閱讀宇宙的候車亭，透過三種情境式展區設計及一個體驗區，帶領讀者探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。

書展大賞館展示金鼎獎、金漫獎、文化部青創獎助作品、書展大獎及OPENBOOK好書獎之得獎作品，展館布置融入淨零概念，全館以可回收之UV蜂巢紙版布展，完全無使用木頭及塑膠，為一環保概念館。

書展文學書區由台灣文學館策劃，邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等文學出版社，以「文學出版的技藝/記憶」為題，集結仍在文壇燃燒且曾獲金鼎獎「特別貢獻獎」的文學職人、「人文藝術類雜誌獎」的文學出版社，從各種面向，深入文學出版、文學雜誌的工作現場，揭露文學書籍背後的出版流程，呈現文學職人的職/志業精神。

公民書區以「工地」為主題呈現，包含獨立出版聯盟的「讀字工地」、台灣獨立書店文化協會「拾年工寮」，NGO團體組成的「讀力公民行動」則化身為工地常見的發財車。今年的讀字工地準備超過40場精彩講座，讓讀者穿梭在鷹架與管線、發財車之中，與超過40間獨立出版社／人的展位互動，將台北國際書展的場景拉回常民生活之中。

至於獨立書店文化協會打造的「拾年工寮」，鋼骨鷹架暗示一間書店為讀者建構認識自我與集體的空間。隨處可見的「高壓危險」電箱，提醒讀者一間書店在社會中扮演著接通知識管路的角色。「拾年工寮」除了介紹台灣獨立書店文化協會成立十年來的成果，也推出刊物《IndieReader》、《拾冊》，期盼與讀者一同窺探書業與社會的發展軌跡，重新思考、定義一間書店的價值。

書展還特別企劃「傾聽異音」主題之夜，策展人李明璁邀請不同領域的創作者、名人及波蘭詩人以自己的母語或台灣手語朗讀書籍，分享多元語言和觀點的聆賞經驗。