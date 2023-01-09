快訊

政大「四川飯館」老闆百歲辭世 抗戰老兵、韓戰戰俘生平曝

後海董時代湧言會逆勢突圍 啟動「親賴路線」合作腳步加快

獨／為入閣準備？去年10月才接任 鄭文燦辭足球協會理事長

到底幾個披薩？「小四數學題」家長也投降 過來人曝解題關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導

數學是不少人從小就害怕的科目，甚至有些家長也算不出孩子數學作業的正確答案。昨（8）日一名男網友在臉書上發文，貼出一道國小四年級的數學試題，並詢問大家應該如何解題，而貼文曝光後也掀起討論，有過來人提醒「要先搞清楚該章節的重點」。

昨日一名男網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，貼出一道數學試題，並苦惱詢問大家，「這題怎麼解，到底幾個披薩呢？國小四年級的數學怎麼那麼難呢！」從照片中可以看見，第五道題目清楚寫著，「每個披薩平分成8份，6個披薩是（？）份，是（？）個披薩」。

原PO詢問大家第五題的答案。圖擷自爆廢公社二館
原PO詢問大家第五題的答案。圖擷自爆廢公社二館

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「馬上勾起討厭數學的感覺」、「現在的數學題都是考中文理解能力」、「就是現在國小生面臨的素養題，彎彎繞繞要你多想，作文比例也很佔分喔」、「就是這樣我才討厭數學」、「小三也好難…素養題是什麼鬼」、「這不就是標準的，小孩上課沒在聽，大人不看課本沒動腦」。正確答案應是「每個披薩平分成8份，6個披薩是（48）份，是（8分之48）個披薩」。

也有過來人點出國小數學的解題關鍵，就是要先搞清楚該章節的重點，「這單元是分數，要看清楚單位是哪個」、「國小數學要看這個單元是什麼，因為這個單元是分數，所以要用分數來解答」、「這個應該是考分數表達」、「我姪子剛寫完類似的題目，數字不同也是披薩，因為這學期教的是分數」、「不管是目前改版的新課綱，或是很久以前小時候自己學過的版本，都有一個單元叫『分數』」。

爆廢公社 解答 數學科

延伸閱讀

他驚超多台大生「重考學測」 在校生揭有利內幕：外校生很難

不是唸ㄍㄨㄚˋ！「刈包」正確注音怎麼打 多數台灣人都不會

再也不敢吃！南韓人妻爆「魚板攤」恐怖真相 哈韓網友秒嚇呆

「江小姐」紙條1段話加百元鈔暖哭萬人 自助洗衣店主心領善舉

相關新聞

幫阿嬤洗尿壺、協助如廁 三重光榮國中邱柏湶獲普仁獎

靈鷲山普仁獎邁入第20年，今年在全台17區共選拔出1萬720名學生，新北市有130位獲獎。其中三重光榮國中八年級學生邱柏...

到底幾個披薩？「小四數學題」家長也投降 過來人曝解題關鍵

數學是不少人從小就害怕的科目，甚至有些家長也算不出孩子數學作業的正確答案。昨（8）日一名男網友在臉書上發文，貼出一道國小四年級的數學試題，並詢問大家應該如何解題，而貼文曝光後也掀起討論，有過來人提醒「要先搞清楚該章節的重點」。

勤練、放棄美食 體操2女將在高雄中等運動會奪佳績

高雄市中等學校運動會正熱烈舉辦中，光華國中女子體操好手楊宜潔、葉宇臻在競技體操賽中勇奪4金、2銀、2銅，並包辦跳馬、地板...

政大附中天花板崩落嚇壞學生 校方：下雨濕氣重

台北市文山區的政大附中近日傳出學校教室的走廊天花板突然崩落，巨大聲響嚇壞學生，所幸當時無人受傷，引來家長批評，沒有任何一...

壽山動物園成戶外教學勝地 狐獴、水豚君迷倒偏鄉學童

高雄壽山動物園斥資5.5億元整修重新開張，成為學校戶外教學新據點。高雄市教育局規畫補助64校偏鄉國小、幼兒園學童先睹為快...

宜蘭北成國小彩虹操場、人工草皮落成 足球隊小將建功

宜蘭北成國小彩虹操場與人工草皮足球場去年3月開工，歷經下雨延長工期最近完工，今天舉辦啟用典禮。校長劉珀伶除了感謝立委陳歐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。