到底幾個披薩？「小四數學題」家長也投降 過來人曝解題關鍵

數學是不少人從小就害怕的科目，甚至有些家長也算不出孩子數學作業的正確答案。昨（8）日一名男網友在臉書上發文，貼出一道國小四年級的數學試題，並詢問大家應該如何解題，而貼文曝光後也掀起討論，有過來人提醒「要先搞清楚該章節的重點」。

昨日一名男網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，貼出一道數學試題，並苦惱詢問大家，「這題怎麼解，到底幾個披薩呢？國小四年級的數學怎麼那麼難呢！」從照片中可以看見，第五道題目清楚寫著，「每個披薩平分成8份，6個披薩是（？）份，是（？）個披薩」。

原PO詢問大家第五題的答案。圖擷自爆廢公社二館

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「馬上勾起討厭數學的感覺」、「現在的數學題都是考中文理解能力」、「就是現在國小生面臨的素養題，彎彎繞繞要你多想，作文比例也很佔分喔」、「就是這樣我才討厭數學」、「小三也好難…素養題是什麼鬼」、「這不就是標準的，小孩上課沒在聽，大人不看課本沒動腦」。正確答案應是「每個披薩平分成8份，6個披薩是（48）份，是（8分之48）個披薩」。

也有過來人點出國小數學的解題關鍵，就是要先搞清楚該章節的重點，「這單元是分數，要看清楚單位是哪個」、「國小數學要看這個單元是什麼，因為這個單元是分數，所以要用分數來解答」、「這個應該是考分數表達」、「我姪子剛寫完類似的題目，數字不同也是披薩，因為這學期教的是分數」、「不管是目前改版的新課綱，或是很久以前小時候自己學過的版本，都有一個單元叫『分數』」。