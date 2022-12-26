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「銀」回國際競賽 選手回母校精誠中學分享：成功沒有偶然

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
凃凱泰今天回到國小母校育英國小，受到熱烈歡迎。記者簡慧珍／攝影
凃凱泰今天回到國小母校育英國小，受到熱烈歡迎。記者簡慧珍／攝影

2022年第十九屆國際國中科學奧林匹亞競賽，台灣代表隊榮獲2金4銀，其中「銀」回獎牌的彰化縣精誠中學學生凃凱泰，今天回到國小母校員林市育英國小，受到學校師生熱烈歡迎，他感謝育英做好基礎教育，為競賽成功奠定紮實基礎。

精誠中學校長游源忠陪伴凃凱泰回育英國小，受到育英校長林振茂和老師的歡迎。他和大家分享，參加這種國際型的比賽，自學能力非重要，不能總是等待師長的教導和提點，而且對自己要有精準認識，自動自發補強優缺點，，其次也要耐心和毅力過人。

他善用線上許多教學影片自我充實，但國一、國二都落選，他不放棄繼續努力，國三時總算得到學校推薦參賽。選訓營12天的生活都在上課、自修，考試中度過，壓力非常大，他一度以為自己沒有機會，今年7月如願晉級國手，長達四個月集訓期間碰上學校定期考試，真的很辛苦。

凃凱泰平常不玩手機，有空的時候喜歡看影片，不管是知識型或娛樂休閒型的影片都好；他說，目前首要任務是先顧好學校功課，他已取得生物奧林匹亞初選資格，明年2月參加複賽，希望有機會以化學奧林匹亞選手身分繼續為國爭光，未來想多挑戰各種類型競賽以充實自己各方面的能力。

2022年第十九屆國際國中科學奧林匹亞競賽International Junior Science Olympiad（簡稱IJSO），12月2日至12日在哥倫比亞首都波哥大舉行，共有40國、203名學生參加，台灣35名學生通過國內初試，精誠中學占3名，最後凃凱泰和另外5名學生出線成為國家代表隊選手。

奧林匹亞 英國

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