永靖高工金手獎學生 捨明星高中 務實學藝想當室內設計師

彰化縣永靖高工學生參加全國高中職工業類技藝競賽，拿下3座金手獎及4項優勝，表現優異，獲室內空間設計職種金手獎的廖翊婷當年是捨明星高中來讀永工，她說，因為想當室內設計師，覺得從高中就可以好好打下實作的基本功，當上選手，更常意識到自己的不足，更努力精進自己。

校長許榮添說，得獎選手包括廖翊婷獲室內空間設計金手獎第三名，也是彰化縣在設計類職種奪得金手獎名次最高的選手，還有模具金手獎第四名馮宥瑋，電腦輔助機械製圖金手獎第六名張峪榤，機械製圖優勝楊琇伃，應用設計優勝王于禎，工業配線優勝林奕成，車床優勝吳翊楷。

廖翊婷當年成績可以上彰女，但她笑說，「對讀書比較沒興趣，喜歡實作」，從小愛畫畫的她對室內設計非常有興趣，希望未來能當室內設計師，所以捨較遠的明星高中，就近讀永工，也讓她在專業類科的學習和實作有大幅進步。

廖翊婷說，成為選手後學得更多、更紮實，過程中也常遇到解題困難，但保持初衷，堅持下去，有問題立刻詢問教練鄧世宏老師，沒有靈感時就去逛逛街、看展覽，或上網找尋適合的素材，抒發自己的壓力，就能再找回動力。

獲模具職種金手獎的馮宥瑋說，一開始參加選手培訓的原因是因自己家境並不富裕，想要就讀國立科大但學科成績也不夠出色，因此想藉由技藝的培訓翻轉人生。先是課餘時間在選手室跟著老師和學長練習，高三時針對老師出的題目加強，鄭文揚和孫福源兩位老師常帶著他練到半夜，也培養他堅強的心理素質與適應不同機台設備，在比賽時才能得心應手。

張峪榤則是在國中就到永工練習，曾參與2020年全國技能競賽青少年組競賽，在CAD機械設計製圖職種獲得第二名的成績，進入永工就讀後，更參與各項競賽，累積經驗。

實習處主任鄧世宏表說，本屆工科賽共132所學校、984位選手競爭28個職種，永工選手歷年都能在比賽中脫穎而出，拿到金手獎對升學也有幫助。

永工校友會新任理事長、彰晟營造董事長曹榮源也是建築製圖科的校友大學長，昨天特地返校頒發獎勵金給得獎選手，他說，學弟妹傳承校訓「勤樸專精」的精神，耕耘技藝，值得肯定，未來校友會也會持續支持技藝競賽所需。家長會會長謝季融也感謝指導老師傾囊相授，讓選手專業能力更上層樓。

許榮添說，製圖科校友張丞瑨同學也獲選國際展能節職業技能競賽國手，預計明年代表臺灣到法國比賽。校友們都相當傑出，且在業界有成就後也願意回母校支持學弟妹，今年還有企業家陳景松也提供金手獎前五名的選手獎勵金，都令人感動。