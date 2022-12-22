雪花隨風飄...台南崇學國小打泡泡迎耶誕

台南市東區崇學國小今天融合音樂舉辦耶誕福氣滿滿活動，由國樂團演奏耶誕歌曲，並配合著「耶誕鈴聲」樂曲，從3樓打出泡泡，如雪花隨風飄，嗨翻小朋友。校長洪榮進和家長會長夫人林細蓉也裝扮耶誕老人分送禮物，讓歡樂滿點。

為了迎接耶誕節，並讓學生感受不同氣氛，崇學國小除在校舍掛起8公尺高似在爬牆的耶誕老公公，並且打造4.5公尺的耶誕樹以及3公尺高的雪人。今天上午第2節下課，舉辦耶誕福氣滿滿活動，由國樂團演奏耶誕歌曲，帶動氣氛，當演奏到「耶誕鈴聲」時，老師學生引領小朋友隨著節奏鼓掌，接著老師從3樓處打出泡泡，有如「雪花隨風飄」。

小朋友看到泡泡，興奮到跳起來，張開雙手迎接，洪榮進也家長會長夫人林細蓉、老師扮起耶誕老公公，發送禮物，歡樂聲中師生樂翻天，有的老師頭上沾了許多泡泡，笑著說，「今天回家要洗頭了。