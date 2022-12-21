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光復高中設計成果展登場 學生結合興趣秀創意

中央社／ 記者魯鋼駿新竹市21日電

新竹市私立光復高中設計群今天舉辦成果展，有熱愛動漫、角色扮演的學生將興趣結合所學，分別創作出微電影、商品設計等多元作品，家長們到場給予最大支持及肯定。

光復高中提供新聞資料表示，第19屆設計群成果展以「蒔舊」為主題，即日起至28日在校內綜合大樓東側一樓展出，內容包含廣告設計科、多媒體設計科及室內設計科學生共21組作品，除展現學生3年所學，也投射出他們對於世界的觀察與生活態度。

設計出專屬角色扮演場域的「愛沁紗」團隊，組長曹育瑄告訴中央社記者，因為有組員對於動漫及角色扮演有興趣，經討論後選擇新竹縣竹東鎮作為基地，設計一棟鋼琴造型的建築，室內規劃換裝、化妝空間，室外則有多處拍照美景，她說「若能真實打造出這樣的環境，將會是角色扮演者們的天堂」。

廣告設計科學生徐健揚說，有組員喜歡搜集公仔，但購買公仔需不少花費，大家希望能將興趣結合所學，用陶土捏造出4種造型角色公仔，同時也設計製作抱枕、馬克杯等周邊商品。

徐健揚說，他們認為15至25歲是會慢慢隱藏情感的年紀，組員們透過觀察及個人經驗，共同設計出喜、怒、哀、樂4個公仔角色，每個公仔都有自己的故事，希望看到公仔的人能卸下心防，真實面對內心情緒。

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