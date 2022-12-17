嘉義縣立永慶高中14周年慶 校史室落成藝術展開幕

嘉義縣立永慶高中歡慶14周年校慶，上午在藝文展覽空間，舉辦廣達游於藝「創新之變、經典之位藝術展開幕」，以及校史室落成揭牌儀式，創校至今3名校長同台、家長來賓參加，熱鬧滾滾。

永慶第一、二任校長羅明都、蘇淵源及現任郭春松同台，教育處科長葉信一、歷任家長會長、榕懋實業黃啟宗董事長、興達開發建設陳金樹總經理、嘉邑城隍廟常務董事，以及太保市多名民代、農會總幹事等嘉賓參加，見證永慶校史室揭牌。

典禮由永慶吉他社表演揭開序幕，穿插熱舞社及全國賽等級的競技跳繩表演，最後校史室揭牌，14年前在慈善企業家王永慶支持下，永慶高中在縣治特區建校成立，歷經羅明都、蘇淵源、郭春松校長擘畫經營，創新前瞻、迎接挑戰，迎向「融雙語‧用科技‧接國際」學校。校史室落成，14年學校發展盡數收藏校史室。

廣達文教基金會致力校園美感藝術的培育，讓校園成為「行動美術館」，展覽展出齊白石、徐悲鴻、張大千、趙無極等四名中國繪畫近代藝術大師畫作。

藝術展現場，老師董世歆指導學生在扇面上，臨摹山水與荷花的畫作，教導學生親自鐫刻印章後在自己的作品上落款。永慶辦學績效有目共睹，榕懋實業黃啟宗董事長捐贈20萬元，作科學科技競賽及發明展基金；興達開發建設陳金樹總經理捐永慶排球校隊發展基金10萬元。另，嘉邑城隍廟認養永慶高中體育班及國中足球隊，每年捐贈50萬元；大眾教育基金會允諾捐贈永慶王楊嬌光電風雨球場。