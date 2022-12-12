台南建城400年 文資處於石門國小打造考古校本課程

台南在2024年將迎來建城400周年，為了把這段歷史向下紮根，台南市文化資產管理處與安平區石門國小共同打造「考古校本課程」，帶領學生漫步在400年前的古老道路上，一起體會這段歷史。

文資處表示，本次課程只是一個開始，未來將更深化歷史、人文、考古等課程，透過考古與校本課程的結合，長期推動文資保存與再利用的觀念，實踐向下紮根文化資產保存與活化的理念。

文資處表示，配合建城400周年，市府目前展開一系列的資料整理與考古行動，而這項少見的考古課程，為期一個學年，從基礎概念到動手實作、從文字圖片到親臨現場的考古推廣教育。

文資處表示，目前已經有約650名學生參與，低年級從認識考古工具、項目、步驟等展開，讓學生對考古有所概念。

中年級則是藉由分辨文物、模擬考古工作等，培養學生認識文化資產。而高年級則是利用考古的視角重新審視生長的環境，圍繞考古成果走讀熟悉的市街，讓學生從考古的視野重新認識台灣歷史。

文資處表示，學生們對這項課程反應也相當不錯，當詢問小朋友什麼最能代表安平古堡園區的特色時，學生不再只會回答戰後修建的瞭望台，還會提出荷蘭時期的城牆遺構及鐵剪刀、清代的大砲等，顯見對古蹟有更多的了解。