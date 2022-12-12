屏東石門國小、旭海小學堂獲高雄榮總南分院贈再生電腦

高雄榮民總醫院台南分院檢測優化汰換的22部電腦，捐贈屏東縣石門國小及旭海小學堂，師生今天上課使用這批「再生電腦」，感謝院方善舉提升偏鄉科技資訊資源、延長電腦使用也減輕環境負擔。

高榮南院表示，副院長潘潔慧率資訊組、社工室、秘書室及職能治療團隊前天前往屏東縣代表捐贈22部再生電腦給石門國小及漁村型原民小部落旭海小學堂，師生熱烈歡迎感謝增加數位學習能量，照顧更多的學子。

潘副院長表示，這次再生電腦受贈對象以偏遠地區學生及原住民為主，幕後英雄醫務企管室資訊同仁得知學子需求，不辭辛苦為每一台電腦組裝整測，確認能正常操作確保品質。

石門國小教導主任許聖慧、旭海小學堂老師潘儀芳代表受贈感謝。許聖慧表示，後疫情時代線上學習已成為教育新常態，因應新形態的學習模式，資訊設備成為學生必備的工具，非常感謝高榮台南分院捐贈，幫助偏鄉地區弱勢家庭學生在家也能擁有平等學習機會，增加資訊使用能力，提高學習競爭力，減少數位學習落差。