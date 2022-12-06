2高中生全國語文競賽創苗農紀錄 分獲泰雅、賽夏語演說特優

國立苗栗農工原住民學生鍾昊宇、甘佩蓉參加全國語文競賽，分獲泰雅族、賽夏族語情境式演說高中組特優佳績；校方說，兩人從 9月苗栗縣賽後就備戰全國賽，數月來演練過上百篇講稿，終於不負眾望獲得最高榮譽，苗農同一年度有2名學生獲全國語文競賽特優第一名，也是校史新紀錄。

苗栗農工指出，鍾昊宇來自新竹縣五峰鄉清泉部落，他去年獲得全國語文競賽泰雅族語朗讀高中組特優，今年轉戰情境式演說再度贏得特優，傑出表現令人激賞。他成長於低收入單親家庭，自幼寄居親族家中，生活所需及學費都仰賴政府低收補助及教會、家扶中心善款支援，國中畢業後，考量經濟因素，遠赴提供住宿的苗栗農工就讀，以減輕經濟壓力。

面對生活逆境，他從不怨天尤人，始終抱持著感恩的心，假日時積極參與教會和部落志工服務，也參與社區文創，以實際行動傳承族語及凝聚部落年輕人的向心力。鍾昊宇語言能力優秀，對族語傳承有強烈使命感，國小就通過族語認證中級，現正努力準備族語認證高級測驗。

他也極具音樂天賦，歌唱及樂器演奏表現突出，加入部落青年合唱團曾遠赴德國參加合唱比賽獲銀質獎殊榮，還多次與部落青年一同獲邀到總統府國宴等重要活動場合演出，擔任獨唱。他說，他積極參與族語比賽或展演，一方面可爭取獎學金改善經濟，更盼藉此獲得學習機會，期望未來能傳承泰雅族語及文化，靠自己力量翻轉命運，未來有能力更可幫助別人翻轉生命困境。

甘佩蓉來自苗栗縣獅潭鄉百壽部落，她的賽夏族語及客家語都十分流利，比賽當天穿了阿婆親手縫製傳給她的族服上場，深具傳承意義，她幼時跟隨擔任族語老師的祖父學賽夏語，奠下族語基礎。祖父過世後，她的族語學習一度中斷，高中時期才重拾族語學習。