快訊

曝3大任務！陳其邁兩度鞠躬：沒有徹底檢討就沒有下一次選舉

影／新北板橋床墊工廠大火 大量濃煙冒出竄天際

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家齊高中展現豐富與多元 國二生生涯探索如學習饗宴

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中實習處今天辦理生涯發展教育體驗活動，邀請近200名民德國中學生到校參訪。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中實習處今天辦理生涯發展教育體驗活動，邀請近200名民德國中學生到校參訪。記者鄭惠仁／攝影

台南市家齊高中實習處今天辦理生涯發展教育體驗活動，邀請近200名民德國中學生到校參訪，透過多元豐富的實作課程，探索餐飲管理科與流行服飾課的課程特色，讓這群國二生收穫良多。

另家齊舞蹈班教師許瓊華也協助儀態指導，跨域結合身體律動與走秀展演，展現高中課程的多樣性，開拓國中生另類學習視野。

家齊高中在體驗活動前，播放了最近拍攝完成的校園特色微電影「擁抱夢想，齊綻光芒」，此片以校友蔡柏毅的視角，回顧在家齊學習歷程的點點滴滴，鏡頭中不僅呈現普通高中的學科學術養成和技術高中的專業培訓，更展現家齊社團的創新活力，以及各項國際交流活動，也看到家齊高中的豐富多元。

民德國中表示，家齊高中兼具普通高中與技術高中，又有藝術才能舞蹈班，可以提供師生探索高中學習多元樣貌的寶貴機會，尤其，家齊高中用心地提供了6種不同的實作課程體驗，包含飲料調製、水果切盤、口布折疊、美姿美儀、人體彩繪、馬卡龍別針等，有如讓學生參與了一場學習饗宴，藉由手作與觀摩，豐富學習經驗、開拓學習視野。學生表示，這場學習饗宴太精彩了，有部分是自己興趣的，讓自己更知道未來要學什麼。

「擁抱夢想，齊綻光芒」影片連結:https://youtu.be/xt8PjnHrFxE

台南市家齊高中實習處今天辦理生涯發展教育體驗活動，邀請近200名民德國中學生到校參訪。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中實習處今天辦理生涯發展教育體驗活動，邀請近200名民德國中學生到校參訪。記者鄭惠仁／攝影

微電影 台南

延伸閱讀

選前之夜辦平安夜音樂會 徐定禎：明天撕下「苗栗國」標籤

炸豆腐、薑黃茶成共通語言 青年志工為印尼漁工送餐

財務惡化成主因！私中再添2所專輔學校 名單曝光

大學特殊選才開跑 552系、1558個招生名額歷年最多

相關新聞

火車急煞只差5米！基中學生按煞車鈕救回落鐵軌翁一命

國立基隆高中三年級朱姓學生本月27日下午1點多，在台鐵暖暖火車站發現有一名老翁跌落鐵軌，就在危急的瞬間，朱姓學生馬上跳...

多打一、棍棒桌椅猛砸 南市某高職校園傳霸凌

台南市某高職今傳出多名學生踹打1名學生，還有人拿棍棒及桌椅攻擊猛K，遭毆打學生跌落在地上無力反擊，過程中不時傳出三字經等...

全國語文競賽251菁英出賽 桃教長授旗師生奪獎士氣高

桃園市教育局今天下午在平鎮區義興國小辦理參加全國語文競賽桃園代表隊授旗典禮，由局長林明裕授旗，全市今年派出251位選手參...

家齊高中展現豐富與多元 國二生生涯探索如學習饗宴

台南市家齊高中實習處今天辦理生涯發展教育體驗活動，邀請近200名民德國中學生到校參訪，透過多元豐富的實作課程，探索餐飲管...

基隆東光國小「生生有平板」 學生可帶回家數位做功課

基隆市東光國小除了原有配發的平板電腦外，另向教育部申請「推動中小學數位學習精進方案」，獲得補助83台平板電腦，達到「生生...

義民高中廣告設計科畢展『詩藝症』 12月登場

新竹縣義民高中廣告設計科高三學生將經典文學、歷史人物作為畢業作品創作素材，再結合過去三年的優秀作品的畢業成果展『詩藝症』...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。