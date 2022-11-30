家齊高中展現豐富與多元 國二生生涯探索如學習饗宴

台南市家齊高中實習處今天辦理生涯發展教育體驗活動，邀請近200名民德國中學生到校參訪，透過多元豐富的實作課程，探索餐飲管理科與流行服飾課的課程特色，讓這群國二生收穫良多。

另家齊舞蹈班教師許瓊華也協助儀態指導，跨域結合身體律動與走秀展演，展現高中課程的多樣性，開拓國中生另類學習視野。

家齊高中在體驗活動前，播放了最近拍攝完成的校園特色微電影「擁抱夢想，齊綻光芒」，此片以校友蔡柏毅的視角，回顧在家齊學習歷程的點點滴滴，鏡頭中不僅呈現普通高中的學科學術養成和技術高中的專業培訓，更展現家齊社團的創新活力，以及各項國際交流活動，也看到家齊高中的豐富多元。

民德國中表示，家齊高中兼具普通高中與技術高中，又有藝術才能舞蹈班，可以提供師生探索高中學習多元樣貌的寶貴機會，尤其，家齊高中用心地提供了6種不同的實作課程體驗，包含飲料調製、水果切盤、口布折疊、美姿美儀、人體彩繪、馬卡龍別針等，有如讓學生參與了一場學習饗宴，藉由手作與觀摩，豐富學習經驗、開拓學習視野。學生表示，這場學習饗宴太精彩了，有部分是自己興趣的，讓自己更知道未來要學什麼。