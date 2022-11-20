北一女學生抓150隻蟑螂研究痛覺 遇停課帶回家與小強「共存」

第21屆旺宏科學獎頒獎典禮今天登場，全國600多件作品共20件作品入圍，獲獎作品也相當生活化。北一女中學生探討蟑螂是否有痛覺獲銀牌獎，由於疫情期間無法入校，她將蟑螂帶回家做實驗。花蓮高中學生將動畫漫畫化，大幅減少瀏覽時間。也有學生研究數學難題，儘管研究主題已「超出課綱」，他靠自找文獻克服困難。

北一女中高三學生陳奕嫚的生物作品「以誘發性自噬行為與熱刺激探討蟑螂不足痛覺受體分布與急性／慢性痛覺反應」獲銀牌。她說，過去許多痛覺的生物實驗會使用老鼠，但用老鼠有倫理爭議的討論，經研究也證明蟑螂有痛覺，又以「中腳步足」最具痛覺反應，且蟑螂屬於無脊椎動物、易取得，可用其作為實驗動物，減少老鼠使用率。

陳奕嫚以美洲蟑螂的誘發性自噬行為作為動物模式，探討食入止痛藥劑後，對自身步足的啃咬反應率與時間的效應。另也建立步足截肢蟑螂置於溫熱（42度）介質的急性與慢性行為反應，探討不同步足截肢對特定行為發生的頻率與效應。也以逐漸增溫的環境，比較截肢後的致敏物質。

陳奕嫚前後共研究了兩年，回顧她的實驗過程，總共運用了約150隻美洲蟑螂，中間還遇到疫情停課。她說，疫情期間為了讓實驗繼續，當時自己是「先斬後奏」，直接將蟑螂帶回家，家裡全盛期曾有20隻蟑螂共存，而她將蟑螂放在浴室，再一隻一隻分裝回房間操作，並在線上向指導老師請益。

陳奕嫚的父母今也一同參與頒獎典禮。陳媽媽說，他們支持讓孩子學習，她也回憶，當時還一起陪女兒「圍捕」蟑螂，但仍曾讓一、兩隻蟑螂成功開溜，她也笑稱「不排除家裡蟑螂變多，與這件事有關」。

花蓮高中學生鄭名揚的資訊作品「動畫漫畫化：以漫畫格式呈現動畫」獲金牌，他致詞時笑稱，獲獎如同動漫一樣不真實。他也感謝過去一年內的合作夥伴，他們一起盯著電腦螢幕，想出演算法或是無心的bug，感謝指導老師跟父母，不管在做研究或練習報告，都會給予建議與協助。

鄭名揚也提到，自己不算是動畫迷，但會想花少量的時間看動畫，因此才有這份研究。有關未來應用，他表示，這項技術的研究架構已相當清晰，不僅可用於動畫，也可以用在連續劇、韓劇，皆可以轉成漫畫格式，「類似轉檔的概念」。