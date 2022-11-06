聽障高職生劉奕武 勇奪身障者技能競賽基礎女裝全國第一

高雄市三民家商聽障生劉奕武應屆畢業仍留校苦練，以努力克服障礙，在今年第17屆全國身心障礙者技能競賽，擊敗國內不少身障女裝製作好手，勇奪基礎女裝全國第一名。

劉奕武表示，國中時受到外婆的影響，就立志做服裝設計師，一直以努力克服困難，以服裝創造精彩人生為目標。雖然聽不見外面的聲音，學習成為他最快樂的事，也持之以恆，不斷自我挑戰，希望將來能設計讓人喜愛的衣服給大家穿。

劉奕武2歲即發現聽力障礙，需要助聽器才能聽見外界聲音，去年參加全國技能分區賽得到國服職類第四名，已錄取台南應用科技大學服飾設計管理系，畢業後仍留校苦練。因為聽不見，他可以在裁縫車前專注的待上整晚練習。

劉奕武國中時與外婆同住，看著從事服裝製作的外婆將各種布料來回修剪、拼湊的魔法，耳濡目染對縫紉機產生興趣。他特別喜歡看歐美服裝節目、書籍，也愛看美美的服裝，國中畢業面對升學抉擇，他決定跟隨外婆腳步，並以三民家商服裝科為第一志願。

今年第17屆全國身心障礙者技能競賽11月3日至5日在新北市莊敬高職登場，現場劉奕武展現苦練實力，在基礎女裝項目發揮專業技能，作品獲得評審青睞，榮獲第17屆身心障礙技能競賽基礎女裝項目全國第一名。

三民家商校長王雪娥勉勵劉奕武勇敢做自己，相信他榮獲全國第一，也能激勵更多人，鼓勵同為聽障者助人助己，走出屬於自己的天空。

這次「基礎女裝」競賽要依大會指定款式製作，比賽時劉奕武心情緊張，擔心無法在時間內完成作品，不過他努力告訴自己「我可以」，靜下心回到無聲世界，最後沉著冷靜完成作品，擊敗其他好手。