快訊

嘉市長候選人黃紹聰驚傳過世 嘉市選委會：恐趕不上26日投票

世足賽／南韓要跳腳了！孫興慜頭球受傷 臉部變形疑眼眶骨折

充電撇步曝！他2支iPhone電池健康度都100% 老婆反向操作「健康度急墜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園武陵高中新建專科教室大樓竣工 鄭文燦：提高教學品質

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導
桃園市立武陵高中新建專科教室大樓暨地下停車場統包工程。圖／工務局提供
桃園市立武陵高中新建專科教室大樓暨地下停車場統包工程。圖／工務局提供

桃園市長鄭文燦今前往武陵高中，出席「桃園市立武陵高中新建專科教室大樓暨地下停車場統包工程」竣工視察，期能讓教學團隊更有效地安排多元課程，提供師生良好的教學空間、跨領域、多元完善學習環境，期盼莘莘學子能在新校舍獲得更優質的教育。

鄭文燦表示，武陵高中歷史悠久，是教育的標竿、人才的搖籃，以及12年國教莘莘學子嚮往的學校，近年來隨著桃園市人口不斷成長，該校學生人數逐年漸增，既有校舍空間已不足以因應。

為提供師生更舒適優質的教學環境，市府規劃新建專科教室大樓，建物規模為地下3層及地上7層，總樓地板面積約1萬4916平方公尺，內部規劃可容納220人的大型視聽教室、專科教室、群組教室、情境教室、資訊教室、健康護理教室、小型視聽教室及會議室等，此外，地下停車場共設置約200席汽車停放空間，工程於今年10月竣工。

鄭文燦表示，以綜合使用整體規劃為設計理念，以獨有景觀韻律多層次緩衝空間，屋頂採弧型優美的大垮度、西曬側利用綠化格柵、退縮走廊設計，讓光線從不同角度漫射進入，達到噪音阻隔及降低熱負荷功能，唯美的空間設計讓校園環境更舒適，創造具自明性的都市表情。

建築物圍塑內部安靜中庭空間，減少教學干擾、增加師生的教學活動空間，提供學子更加適宜的學習環境，讓武陵高中教學方式更多元、更活潑，進一步提高教學品質。鑑於鄰近區域停車空間不足，增設地下停車場提供教職員及民眾使用，可平撫社區停車空間不足問題，以紓解周邊交通負荷。

桃園市立武陵高中新建專科教室大樓暨地下停車場統包工程。圖／工務局提供
桃園市立武陵高中新建專科教室大樓暨地下停車場統包工程。圖／工務局提供

武陵 桃園市長 鄭文燦

延伸閱讀

王美惠桃園替鄭運鵬助選 市場掃街向民眾說明捷運棕線

桃市總圖開幕延期爭議多 張善政：鄭文燦要交代說清楚

中壢「愛的爆爆」變身 鄭文燦今頒店家改造及友善認證

台積電落腳桃園？時力批：賣不動芒果乾 改賣護國神山

相關新聞

憂「113學年國中不夠念」竹市關埔地區家長集資掛看板

新竹市關埔地區就學問題緊繃，家長團體憂心後年113學年度不只光武國中，連建功、新科國中也將收滿，不敷地區使用。最近集資在...

校隊守門員負傷怪校方不聞問 校長：有關懷並助醫療費

高雄市楠梓區一所國中足球校隊守門員，在訓練時負傷，家長投訴校方不夠關心導致孩子十字韌帶斷裂、半月板破裂，延遲開刀，未協助...

台南偏鄉學校行動載具補助6都第1 平台成虛擬教師

台南市教育局為增加偏鄉學校英語文學習機會，積極爭取國教署「偏遠地區國中小行動載具計畫」，用平板帶領學生上「酷英」平台學習...

桃園武陵高中新建專科教室大樓竣工 鄭文燦：提高教學品質

桃園市長鄭文燦今前往武陵高中，出席「桃園市立武陵高中新建專科教室大樓暨地下停車場統包工程」竣工視察，期能讓教學團隊更有效...

實力爆棚！雲林昇平五洲園甫獲金掌獎 再奪傳藝金曲獎

雲林縣昇平五洲園甫獲2022金掌獎「最佳口白藝術獎」，團長林政興今再奪下傳藝金曲獎「最佳偶戲主演獎」，縣府文化觀光處長陳...

不讓學童走偏！高雄這社區自組躲避球隊 奪全民會冠軍

讓弱勢孩童不迷失！高雄仁武區竹後國小躲避球校隊，常因畢業後練習中斷，而疏於發展；加上球員多為弱勢，憂心學童學壞，4年前受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。