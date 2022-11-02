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桃園武陵高中新建專科教室大樓竣工 鄭文燦：提高教學品質
桃園市長鄭文燦今前往武陵高中，出席「桃園市立武陵高中新建專科教室大樓暨地下停車場統包工程」竣工視察，期能讓教學團隊更有效地安排多元課程，提供師生良好的教學空間、跨領域、多元完善學習環境，期盼莘莘學子能在新校舍獲得更優質的教育。
鄭文燦表示，武陵高中歷史悠久，是教育的標竿、人才的搖籃，以及12年國教莘莘學子嚮往的學校，近年來隨著桃園市人口不斷成長，該校學生人數逐年漸增，既有校舍空間已不足以因應。
為提供師生更舒適優質的教學環境，市府規劃新建專科教室大樓，建物規模為地下3層及地上7層，總樓地板面積約1萬4916平方公尺，內部規劃可容納220人的大型視聽教室、專科教室、群組教室、情境教室、資訊教室、健康護理教室、小型視聽教室及會議室等，此外，地下停車場共設置約200席汽車停放空間，工程於今年10月竣工。
鄭文燦表示，以綜合使用整體規劃為設計理念，以獨有景觀韻律多層次緩衝空間，屋頂採弧型優美的大垮度、西曬側利用綠化格柵、退縮走廊設計，讓光線從不同角度漫射進入，達到噪音阻隔及降低熱負荷功能，唯美的空間設計讓校園環境更舒適，創造具自明性的都市表情。
建築物圍塑內部安靜中庭空間，減少教學干擾、增加師生的教學活動空間，提供學子更加適宜的學習環境，讓武陵高中教學方式更多元、更活潑，進一步提高教學品質。鑑於鄰近區域停車空間不足，增設地下停車場提供教職員及民眾使用，可平撫社區停車空間不足問題，以紓解周邊交通負荷。
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