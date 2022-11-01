實力爆棚！雲林昇平五洲園甫獲金掌獎 再奪傳藝金曲獎

雲林縣昇平五洲園甫獲2022金掌獎「最佳口白藝術獎」，團長林政興今再奪下傳藝金曲獎「最佳偶戲主演獎」，縣府文化觀光處長陳璧君今至團本部貼紅榜時說，今年新增「評審團獎」、「最佳偶戲主演獎」，林政興是「最佳偶戲主演獎」首位得主，實至名歸，不僅代表布袋戲表演藝術昇華，也見證了傳統藝術注入新創能量歷史性的一刻。

昇平五洲園1967年成立，老團長林宗男師承國寶級布袋戲大師黃海岱的五洲園派，以此命團名「昇平五洲園」，也象徵著「四海昇平、五洲揚名」，現任團長林政興為二代。

陳璧君說，傳藝金曲獎是傳統藝術界重要殿堂，且是年度盛事，林政興老師自小跟隨父親學布袋戲，操偶、口技等活靈活現，12歲就上陣，17歲獨挑前場口白大梁，舞台風格穩健，接手團隊後，努力在傳統中尋求創新，更不忘傳承，多年來作育英才。

林政興發表得獎感言時說，感謝中央、地方政府的重視，提供藝師創作與演出舞台，從業人員非常珍惜資源，更以身為雲林縣的一份子為榮；他說，能在具指標性的金掌獎及傳藝金曲獎獲獎，甚至創下首位得主的紀錄，相當榮幸，未來會繼續透過作品，讓更多人看見雲林、看見布袋戲，努力將傳統藝術推向更高峰。