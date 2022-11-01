石門老梅國小附幼設備翻新 學生上課更安全
石門區老梅國小附設幼兒園，許多教室設備老舊與破損，嚴重影響教學品質與學生活動安全，經市議員陳偉杰協助爭取經費進行更新設備，現在老梅國小附設幼兒園的教學品質大提升，學生學習也更安全。
老梅國小校長涂志賢說，附設幼兒園中，有些木質的設備使用相當久，出現白蟻蛀以及破損等情況，教室地板也出現老舊，天花板與牆面也老舊、斑駁，還有戶外遊戲區的軟墊也是用久需要更換，感謝市議員陳偉杰協助爭取，讓附幼的學習環境改善大提升，現在小朋友們都好喜歡在教室與遊戲區活動、遊玩。
在市議員陳偉杰協助爭取教育局經費後，教室天花板、牆面重新粉刷並將地板更換成超耐磨非木製地板，延長使用年限，而戶外遊戲區則換上新的圍籬與地墊，也將戶外小花圃重新整理，完工後小朋友們更加喜愛在戶外遊戲區活動與上課。
市議員陳偉杰指出，為了孩子的學習效率與安全考量，協助爭取經費讓老梅國小附幼教學環境與設備更新，讓孩子們可以更安全的在新地板上學習與活動，還有戶外的遊戲區也是學童們的重要活動空間，透過整體教學環境裡、外翻新，品質大提升，讓老師擁有舒適的教學空間，而孩子們也能夠更安全的快樂學習成長。
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