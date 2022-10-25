快訊

陸軍北測中心六六火箭彈意外擊發 4官兵送醫、最新傷勢曝光

曾腳踩Prada到工地拉票 英國新首相蘇納克豪奢過往全被挖

黃土水雕塑「少女」 北市太平國小攜校友永藏

中央社／ 台北25日電

台北市太平國小保留20世紀自然科學教育儀器、各種活動紀錄簿等珍貴教育文史資料，其中包含藝術家黃土水大理石雕塑胸像「少女」，眾多校友成為守護國寶永續的後盾。

台北市長柯文哲今天下午出席「太平國小博物館發布記者會暨企業捐贈千萬受頒感謝狀儀式」，他致詞時表示，百歲的「少女」雕塑胸像串連跨世代師生校友與各領域專家，從太平國小博物館出發，整合「校園歷史」與「校園美學」，讓孩子在校園的每分每秒，都能成為接觸美感、永續、共融的起點。

台北市教育局指出，太平國小為全台首座「聽得見校園讀書聲」、「聞得見田園稻穗香」、「看得見大稻埕歷史」、「能親近黃土水傑作『少女』胸像」的校園生態博物館。

身為校園生態博物館建置與營運計畫推手的國家文化藝術基金會董事長林曼麗表示，近年一路參與及推動黃土水遺作的探索，感佩他對台灣文化的熱忱及對藝術創作的使命感。

林曼麗說，建築師黃聲遠協助太平國小打造「少女」胸像常設展出的「黃土水專室」與小型特展室。除了硬體陳列室的建置外，安排專業人員進駐策劃推廣活動，使黃土水的藝術光輝永續普照。

同樣身為太平國小校友的王道銀行榮譽董事長駱錦明表示，已故老學長黃土水當年親自攜帶「少女」胸像返台，並捐贈給母校，這是飲水思源、勿忘教誨的最好示範。只要對黃土水藝術弘揚、美育推廣有幫助，眾多校友義無反顧，成為守護國寶永續的後盾。

博物館 台北市長 建築 大稻埕

延伸閱讀

強拉手、口出穢言...《偶像大師》作曲家田中秀和意圖猥褻少女遭逮

桃園少女台7線失聯第10天 消防與搜救犬擴大找人

衛生紙請準備！韓志旼+申河均《Yonder》相隔19年再續前緣　30+少女肌靠自製洗面乳、香蕉醋養成

工程師談遠距戀愛需靠DIY 情勒高校女拍性愛片判3年8月

相關新聞

接送上下學得調車頭 中市府250萬打通泰安國小通學便道

台中市西屯區泰安國小緊臨環中路旁，大門和側門各留一條通學便道供家長接送孩子，但僅能單向進出，車輛必須調頭迴車才能出入，多...

國小生造句「如果不練琴媽媽就會⋯」 暗黑內容嚇瘋網友：打113

國小學童的造句作業時常出現無厘頭的句子，令爸媽、老師哭笑不得，近日有網友分享姪子的「如果⋯」造句，吸引不少家長留言分享孩子的「傑作」，還有學童寫道：「如果我不好好練琴，媽媽就會讓我人間蒸發。」

新北6大區連3周辦座談會 協助家長了解國小特教服務

新北市112學年度特殊教育需求小一新生鑑定安置及暫緩入學，12月19日至12月30日受理報名。教育局從自10月29日至1...

TIRT機器人賽獲佳績 桃園六和高中大豐收

桃園六和高中團隊在國際新創機器節(TIRT)比賽拿到多個獎項，讓全校師生同感榮耀，校長陳淑惠長表示，近年學生持續在國內外...

企業百閱公益計畫傳幸福 高雄3偏鄉國小啟用幸福圖書室

歐德集團捐贈高雄市田寮區新興國小、桃源區樟山國小與美濃區廣興國小「幸福圖書室」，今天在廣興國小舉行聯合啟用典禮。市長陳其...

石門國小附幼變漂亮 天花板整理環境更明亮

石門區石門國小附設幼兒園教室煥然一新，變得更整潔明亮，在市議員陳偉杰的協助爭取經費下，將原本老舊的天花板經鋼架與燈具都重新整理與更新，現在全新的天花板與學童專用的廁所裝飾相互呼應更有一致性，整個教室環境也都明亮有朝氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。