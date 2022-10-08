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文山高中國防教育 體驗無人機、射擊還走雙繩吊橋

中央社／ 高雄8日電

高雄市文山高中舉行「全民國防教育體驗週」，邀陸海空軍、海巡、憲兵等各單位入校，帶學生操作無人機、體驗射擊並走雙繩突擊吊橋，學生親身接觸國軍器材裝備、認識國防。

高雄市政府教育局今天新聞稿指出，文山高中為強化師生愛國與國防意識，日前舉行「全民國防教育體驗週」，邀請陸軍第八軍團、金防部、步兵學校、海軍技術學校、空軍防空指揮部、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊與台南憲兵等多個單位入校，帶學生體驗、探索國軍各單位現有的器材和裝備。

活動首日由陸軍、外島金防部帶領師生體驗無人機操作，試穿單兵個裝、後勤補給服等軍裝，也介紹機槍、槍榴彈、美製M4、美製M16A1等各式槍械，還讓學生與教學用槍合影留念，並提供T91電動槍、射擊模擬槍與模擬器等體驗。

軍方也將輕型戰術輪車開入校園，由引導人員帶領學子乘坐，感受身歷其境的戰場實況，搭上車的學生們各個大呼過癮。

此外，海軍技術學校、海軍左營通信隊、海岸巡防署等單位，除了水域安全宣導、救生裝備體驗，也帶來方正快砲、40砲介紹等課程，也以模型帶學生認識敦睦艦隊、潛艦、反潛直升機艦艇，還可體驗摩斯電碼。

海軍陸戰隊、台南憲兵隊、空軍防空指揮部等，則讓學生體驗雙繩突擊吊橋、以瓦斯槍體驗射擊，並安排VR實境體驗，還可穿上城鎮戰戰鬥個裝，觀看主力戰機、AAV7兩棲突擊車模型、陸戰隊特色裝備等展示。

學生表示，非常開心參與這次精彩的活動，透過親身參與國防體驗，豐富了知識，也對國防更有感。活動後也有不少同學在留言版寫下「我愛台灣」、「國軍辛苦了」、「加油」等紙條；還有學生說，經過活動，更加尊敬下定決心加入國防相關職業的人。

文山高中校長王明政說，近年台灣積極推動國防自主，國防產業發展，學校藉由全民國防體驗週課程，強化師生愛國信念與支持全民國防，也凝聚全校師生共信共識，鼓勵全校師生參與活動，提升多元學習素養，推展全民國防教育。

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