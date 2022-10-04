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左中就近開多元選修實務課程 「蓮潭樂水」教水域安全
水域安全事件頻仍，高雄市左營高中本學年度開設多元選修「水域安全教育課程」，以「蓮潭樂水」為主題，內容包括水域自救安全教育、水上載具正確操作等。課程將前往各大水域如蓮池潭、愛河、興達港，操作獨木舟、SUP、帆船等，預計一學期有4次校外實體課程。
左營高中在111學年度率先開發「水域安全教育課程」，除了學習水上載具操作，安全自救方面更是教學重點，學校鄰近蓮池潭，課程直接面對水域安全議題進行直球對決。校長張簡玲娟表示，課程以預警救助、降低傷害、寓教於樂的精神為教學宗旨，藉由多元課程積極推動水域課程，讓大家能近水、親水與敬水，培養青少年們健康且謹慎的親近水域活動，遇上危機能減少遺憾事件發生。
第一堂課教師吳書瑋帶領師生前往市立左營游泳池，邀請高科大海休系教授高興一示範教學，過程操作「著衣游泳及浮具自救」水域安全教育，增進師生的落水自救的認知與技能；在教學設計上著重預防溺水與建立信心，享受水上娛樂。
教師在「蓮潭樂水」課程教育，著重以人事時地物各方面安全考量為前提，再來進行水域活動課程，課程聚在水域安全重要課程，藉由安全的游泳池進行教學活動，體驗穿著衣服在水裡游泳的感覺，並安排一系列障礙穿越關卡來增加挑戰性以及自信心的培養。
學生說，「著衣游泳Dressed Swimming」是在不慎落水時，浸濕的衣物會產生重量形成負浮力，不但影響行動且變成累贅，可能導致生命危險，老師有教模擬落水意外的著衣水泳課程，學習應變處理。
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