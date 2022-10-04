光陰織錦繡！ 台南光華高中不一樣的慶重陽

台南市東區樂齡中心就位在光華高中，為了迎接重陽節，光華高中與東區樂齡中心今天聯合舉辦「光陰織錦繡，華髮畫銀鉤」重陽樂齡藝術展。作品包含榮譽校長郭乃文的母親郭陳淑枝的毛線編織，樂齡中心「樂在揮毫」書法，以及「藝起來玩畫」美術創作作品。

光華高中是全台唯一規畫有銀髮族健康管理學程的學校，同時也兼辦臺南市東區樂齡中心業務。開幕典禮由光華高中人聲樂團的表演拉開序幕，接著由郭陳淑枝與洪麗里分別向師生介紹創作的歷程。郭陳淑枝雖然已經92歲高齡，每天仍是創作不輟，她勉勵師生要勇敢嘗試，只要投身創作，自然就會忘了年紀。

前延平國中退休校長洪麗里在東區樂齡中心指導書法，她分享自身練習書法的心得，認為書法是怡情養性、健身強體的好技能，也是傳統文化中非常珍貴的技藝，希望大家能多重視並投入學習中。

校長張敬川指出，辦理此次展覽除了讓樂齡中心學員展現學習成果，也向全校同學傳達敬老、愛老的觀念，同時讓銀管學程的同學透過活動，從長者身上學習智慧與經驗，達成青銀共學的目標。展期至10月14日，地點在該校光華樓一樓展覽室。