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「主播」正確讀音怎麼唸？ 他查教育部國語辭典後傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
主播的正確讀音是「ㄓㄨˇㄅㄛˋ」。圖擷自爆廢公社二館
主播的正確讀音是「ㄓㄨˇㄅㄛˋ」。圖擷自爆廢公社二館

中文的注音符號和聲調相當複雜，不少外國人都覺得很難學，甚至連在地台灣人都可能會唸錯讀音。一名網友在臉書上發文，表示對於「主播」的正確唸法感到相當不解，因為教育部和孩子課本上都是寫「ㄓㄨˇㄅㄛˋ」，和自己長久以來的習慣唸法不同，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從合成的照片可以看見，左邊是孩子課本上寫的「主播」二字，一旁注音為「ㄓㄨˇㄅㄛˋ」，原PO對讀音感到非常困惑。於是，右邊的圖是原PO到教育部國語辭典查詢的畫面，注音也是寫「ㄓㄨˇㄅㄛˋ」，而釋義為電視新聞的播報員。對此，原PO傻眼直呼「為什麼會是ㄅㄛˋ？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「三隻小豬都可以是成語，還有什麼好意外的」、「隨便啦，改成主ㄈㄢ也不意外」、「今天剛看到小孩的作業也是傻眼」、「我比較好奇為啥教育部不依照多數人習慣的唸法為基準？」、「以後我小孩問我這個字怎麼唸，我要一律都說不知道」、「不是破音字嗎？怎麼都變成四聲了」、「我們愛怎麼唸就怎麼唸，考試寫對就好了，平常就照舊唸」、「兩個音都打的出來還好啦，反正教育部常常改，叫他們自己出來唸都不一定對了」、「現在連兩個母音都能拼音，我實在不會拼，叫我兒子直接跳過」、「星際大戰也是成語呢，小孩說連老師都不可置信」。

另外，也有網友提到，「動詞唸四聲，不是一直都這樣嗎？」、「我記得小學的時候，大概20年前就念ㄅㄛˋ了」、「播不是破音字，只有ㄅㄛˋ這個音而已，有時候因為口語發音，很多字會變聲調」、「我快50歲了，我當年學的也是四聲播」、「好像以前就唸ㄅㄛˋ，是我們都念ㄅㄛ」、「我現在21歲，但我記得國小就教ㄅㄛˋ了喔」。

教育部 爆廢公社 主播

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