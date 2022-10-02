媽幫孩子看作業找改錯字 崩潰「到底錯在哪？」

家長們通常都會幫孩子檢查功課，看看是否有寫錯的地方，但有一名媽媽PO出孩子的的國語作業，當中有一題要求學生改錯字，但這名家長看了老半天，卻找不出錯字在哪裡，無奈之下只好請求鄉民們幫忙，沒想到卻引來不少搞笑留言。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出孩子的作業本，當中「改錯字」的題目裡有一題寫著「這個民間故事經過口耳相傳，出現不同的版本。」她從頭看到尾，怎麼看就是找不出這個題目的錯字在哪裡，哀號地說「到底錯在哪？找不到呀」，無奈的她只好PO網求助鄉民。

不少人留言歪樓的搞笑說「經過口耳（X），經過網路（O）」、「難道是南投的『名間』故事？」、「民間事故啦」、「老師：沒錯字的句子你們硬要找出錯字是怎樣！不會空著就好嗎？」、「『冥』間故事，選我正解」、「口水相傳」、「從小我阿嬤就教過我是『粗現』」」。

還有網友推敲可能的原因，「『經過』…透過？」、「經由嗎？」、「應該出錯了，可能本來要印『傅』，結果印錯了吧」、「印錯的可能性很大」、「錯的不是字，是出題者」、「會不會本來的錯字是『板』本，結果不小心打上了標準答案」、「這是送分題啦」、「考卷印錯常有的事，認真就輸了」。