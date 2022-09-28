最有意義教師節！ 十分國小告別21年柳丁樹爺爺

新北市十分國小於今(28)日舉辦「十分國小柳丁樹爺爺告別式」， 十分國小全校師生共同為樹齡 21 年的柳丁樹爺爺舉行追思活動，透過孩子們用心書寫的追思卡以及溫馨的烏克麗麗告別曲為柳丁爺爺送別，也讓教師節這天顯得特別有意義。

十分國小的柳丁樹已經陪伴師生將近 21 年，學生都稱呼柳丁樹爺爺，每逢秋天柳丁樹會結實纍纍，每年 10 月的採柳丁更是全校 師生們最期待的課程，但從去年開始，柳丁樹遭受斑星天牛侵害而逐漸枯萎，雖然經過搶救，但仍回天乏術。為了紀念柳丁樹，也為了讓學生更了解生命的價值，特地舉辦一場溫馨感人的告別式。

各年級的孩子也紛紛在追思卡上留下對於柳丁樹爺爺的不捨與祝福，六年級胡敏珣同學難掩心中的不捨寫下，希望柳丁樹爺爺到另一個世界能快快樂樂、無憂無慮的生活，不再被病痛折磨。最後全體師生在枝椏上別上祝福的黃絲帶，祝禱柳丁樹爺爺在另一個世界能繼續延續它的生命。

十分國小校長利一奇說，協助學生探索生命的意義，提昇對生命的關懷與尊重，一直是十分國小進行生命教育校本課程推動的重要目標，期盼透過生命教育的推動，讓每位十分 國小的孩子都能成為有活力、展自信、能成功、懂感恩、達至善的十分好兒童。