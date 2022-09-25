洗刷足球沙漠汙名 南投積極推廣 今辦草地足球賽

南投縣過去被稱為「足球沙漠」，近年在縣府積極推動下洗刷汙名，今天更在草屯舉辦草地足球賽，縣內小球員組隊上場，與其他縣市隊伍競技切磋交流，現場也安排足球闖關遊戲，盼讓幼童在遊戲中認識足球，讓足球運動向下扎根。

南投縣政府指出，南投過去因足球風氣不盛行，是全國唯一沒有足球委員會的地方，而被稱作「足球沙漠」，直至6年前才成立縣級足球委員會，之後投入積極推廣，2020年更與璉紅實業、台體大合作成立國內第一座「足球培育發展中心」。

副縣長陳正昇說，南投縣足球培育發展中心成立後，引進台體大足球專業選手出身的教練，利用周末假日投入縣內五大聯盟地區的足球教學及訓練比賽，如今在埔里、水里、草屯、竹山及南投市都已有4隊以上球隊組成的聯盟積極運作。

縣府今年更配合教育部體育署推行「運動i臺灣2.0計畫」，今天在草屯中山公園舉辦「社區瘋趴踢足球」草地足球賽，吸引全國53支隊伍報名參賽，其中還有從澎湖隊伍專程跨海回到本島參賽，球友們齊聚一堂，熱鬧競技切磋交流。

教育處表示，今天的草地足球賽分為國中男子、國中女子、幼童、U12、U10、U8及幼童等6組別，除了國中組為3對3外，其餘都是5對5，採循環賽賽制，同時針對無足球基礎的幼童設計有趣的足球闖關遊戲，讓小朋友體驗足球運動。