東華附小全校家長輪值導護志工 補足人力保障學生安全

國立東華大學附設實驗小學有近900個學生，每到上學尖峰時段總是塞車回堵，校方規畫家長「一日交通導護志工」輪值制度，邀請全校600多位家長加入，每天排班約半小時，安排12位輪值8個重要路口交通安危工作，不但提升家長做導護志工的意願，補足人力缺口，更確保孩童安全。

東華附小有30個班級、近900個學生，每天集中在7點30分至50分到校，學校周遭出現大量車潮，再加上鄰近有政府機關、其他學校，尖峰時段人車擁擠，非常需要導護志工幫忙。不過許多家長要上班，而且答應就要擔任1學期，難以負擔導護工作，導致長期人力不足。

東華附小校長鮑明鈞表示，孩子的安危是學校與家長的責任，不應由少數人承擔，因此，反向從家長的角度思考，如果1學期只要擔任1天的導護減輕負擔；便告知每位家長，1學期僅負責1天，約30分鐘的導護工作，輪班協助指揮交通，也得到全數600多位家長同意，1個月20多天上學日由1個班級負責，依序輪流下去。

東華附小家長會長王銘嶸說，家長導護分上下學期輪班，上學期二、四、六年級，下學期一、三、五年級，都會有完整的培訓與說明，若臨時人力不足，也會有資深志工幫忙。

東華附小資深志工、花蓮縣議員吳東昇說，這學期開始，在大家的爭取下，校門前路口整體擴大，斑馬線號誌標線都重新規畫，讓孩子行走更安全，相信家長擔任導護後，會更有耐心接送孩子上放學，遵守交通秩序。