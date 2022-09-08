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KMC桂盟企業推「迷你駕訓班」 新民國小辦小騎士安全營
台灣許多學童騎單車代步，桂盟企業（KMC）今天在新營區新民國小開辦校園「小騎士安全營」，推廣單車知識及教育，希望讓孩童從小養成良好的騎行習慣，提升孩童安全意識。
交通部道安資訊網統計，今年1月到5月全台自行車事故傷亡數達8521人，其中，台南市事故傷亡數約1144人，而18歲以下少年及兒童325人，自行車道交安全引發各界關注，更凸顯提升騎行安全意識的重要。
桂盟企業前進校園推廣「小騎士安全營」，以趣味互動式動靜態教學自行車知識，指導孩童基本騎行技巧，培養對自行車運動瞭解，增加騎行安全意識，也倡導健康運動，提升安全騎行文化，活動凸顯重視企業社會責任，以孩童交通安全為考量。
桂盟企業表示，小騎士安全營利用擬真化的道具打造「迷你訓練場」，規劃限時直行區、紅綠燈交通號誌區、S型彎道區、上下坡區及加速煞停區等，讓小朋友彷彿到「駕訓班」考駕照一般，通過後則可取得「小騎士駕照」，趣味性十足。
KMC行銷部副理陳世芸表示，小騎士安全營推動2年多來，已前往台南各地5所偏鄉國小舉辦，這次首度到新民國小開營，為期2天活動，希望讓自行車的行車安全觀念向下紮根、道交安全從小做起。
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