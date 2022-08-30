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營養午餐加碼10元 石門區國中小午餐更豐盛

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門區公所從111學年度開始為區內的國中小學營養午餐，每人、每餐加碼十元，要讓國中小午餐更豐盛。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區公所從111學年度開始為區內的國中小學營養午餐，每人、每餐加碼十元，要讓國中小午餐更豐盛。 圖／紅樹林有線電視提供

通貨膨脹、物價飛漲，便當也是一樣！為讓國家未來的主人翁餐食不受影響，石門區公所從111學年度開始為區內的國中小學營養午餐，每人、每餐加碼十元，而111學年度開學的第一天，區長林俊宏就趁著午餐時間，來到石門國小，關心學生用餐狀況。

石門區長林俊宏說，物價節節攀升，為了照顧石門區的學子，讓他們吃得營養，公所從111學年度開始，為區內學校本來就是免費的營養午餐，爭取每人、每餐再加碼十元，現在國小每人每餐餐費平均是65元，而國中則是平均每人一餐72元，讓學校照顧學生的營養均衡，不受物價上漲影響。

午餐時間一到，營養均衡的米飯、一主食加兩配菜，還有飯後水果，這一餐學生還發現特別不同的是雞腿變大隻了！原來是石門區公所與里長、社區開會決議，再苦也不能苦孩子，繼109年後，再度應用電廠回饋金，為區內學子午餐加碼。而各學校也將加碼的餐費，做菜色的升級與營養補充調配。

石門國小校長蔡清寬表示，很感謝石門區公所這學年開始為學生加碼餐費，以石門國小為例，111學年度加碼的經費，可以讓每一位孩子的主菜升級，不僅如此，還特別設定主題為「營養午餐美樂地」，就是指午餐除了要能讓孩子吃美味、快樂，還要更貼近在地，多加選用在地蔬果、食材，讓學生在吃飯的同時也可以認識家鄉作物，把午餐饗宴變成鄉土教育的一環。

石門 營養午餐

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