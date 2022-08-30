高雄開學護童 籲輕軌沿線遵守學校新接送區
國中、 小學今天開學，高雄市警局啟動「護童專案」勤務，協助維持校園周邊交通秩序，以確保校園和交通安全。高雄警方另提醒，高雄輕軌C20站至C24站，預訂10月初通車，沿線有3所國小，家長接送小孩上、放學，更應配合學校規畫的接送停等區，避免發生危險。
高雄市警婦幼隊表示，高雄輕軌C20站至C24站10月通車後，行經美術館路、中華一路、大順一路等路段，沿途有龍華、新上、正興等國小，家長接送學童時，除了配合學校所規畫的接送停等區，另提醒學童通過路口要注意「在安全地點停等」、「過馬路盯住來車」、「注意車輛警示音」，確保學童上、放學安全。
高雄市警左營分局維護轄內12所小學學童上、放學安全，左營警分局長陳文耀在福山國小護童，提醒小朋友上下課要結伴而行，不抄近路、不走暗巷。
陳文耀表示，警方加強校園周遭巡邏、守望，以提高見警率，新上國小旁目前興建輕軌工程，為避免工程影響學童安全及交通順暢，指示轄區派出所編排警力，加強交通疏導並執行護童勤務。
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