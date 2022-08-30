視察開學日全程戴墨鏡 學生喊酷 潘孟安說是「不得不」

今天是開學日，屏東縣長潘孟安今天上午到恆春鎮恆春國小視察學童上學安全、開學防疫整備工作及學童上課情形， 屏南今天出大太陽，潘孟安擔任導護志工、視察防疫和進幼幼班教室時全程戴著墨鏡，學生和家長與他合影時，直喊潘縣長好酷，潘孟安趕緊說明是日前眼睛不小心撞傷，不得不全程戴著墨鏡。

開學日一早，潘孟安化身導護志工阿伯，與恆春分局交通隊員警、義警、導護老師及志工，在國小門口一起守護學童安全入校；隨後帶領新生通過掛有蘋果、青蔥、芹菜象徵「平安」、「聰明」、「勤學」的聰明門，新生從縣長手中領到新生入學禮，並和縣長合照，留下國小生活的第一照。

潘孟安縣長接著來到恆春國小附設幼兒園，與太陽班小朋友一起吟唱恆春民謠，在守牛調「歡喜唱民謠」的歡樂歌聲中，開始新學年度學習生活；他說，學校在疫情下，仍依中央指引持續營運讓學習不停擺，並結合警政、社區、志工與老師共同守護學童上下學導護安全，希望防疫期間，在大家的守護下，學生都能聰明懂事、勤奮學習、平安成長。