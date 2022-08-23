大甲高中獲全國科展兩個學科第一名 將接受總統接見

台中大甲高中農業與食品學科作品「福木葉萃取液應用於生物除草劑之可行性評估」及工程學科作品「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」，代表台中市參加今年全國科展，都獲該科第一名，獲選參加明年的台灣國際科展（TISF），並獲全國科展學校團體獎第三名及大會TDK特別獎，後天將到總統府接受總統接見。

今年全國科展，大甲高中團隊作品強調實作性及生活應用，需以實體成品輔助說明，團隊克服線上評審的限制，透過嚴謹有條理的說明研究的特色及成果，展現作品結合生活、友善、節能與創新的的亮點。

榮獲農業與食品學科第一名的學生紀宜辰、沈育緯及陳韋儒，觀察到學校川堂兩側所種植的福木，發現福木下方完全無雜草生長，引發好奇心，在生物科阮季芷老師指導下，在文獻搜集的過程中發現「植物相剋」這個議題，「植物相剋」是植物釋放出化學物質以抑制鄰近其他植物生長的現象，是植物為了生存而演化出的一種競爭策略，開啟褔木萃取液作為生物除草劑之研究過程，希望藉此解決田間雜草的困擾，並達到友善環境的目的。

榮獲全國科展工程學科第一名的學生彭子瑜、黎昱君及楊仲宇，因興趣進入陶藝社，在電窯燒製作品的過程發現，要達到1250℃需燒製8到10小時，時間久也耗電，因此發想是否可縮短時間並且用比較節能的方式來燒製，展開以家用微波爐搭配自製集熱盒燒製陶瓷的研究，在數學科黃嘉男老師也是陶藝社指導教師的帶領下，以「陶瓷燒成新技術－以家用微波爐及自製集熱盒燒製高溫陶瓷之研究」題目，榮獲全國科展第一名。

研究結果以家用微波爐搭配自製集熱盒可於26.5分鐘燒結陶瓷上釉作品，與傳統電窯需要近10小時相比可大幅縮短燒製時間，耗費的電費能源可省電90%，燒製時間更能節省94%，是極具發展性的陶瓷燒成技術。

大甲高中的兩件科展作品已獲選參加2023台灣國際科展（TISF），將與20多個來自歐、亞、美、非等洲之各國代表學生進行科學研究成果交流及競賽。