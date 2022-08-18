全國技能競賽國服摘金 僑泰高中黃妤庭激動落淚

僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭服裝製作手藝佳，孝順又貼心，課餘會到市場幫爸媽做生意，在今年的全國技能競賽中，克服緊張情緒，在規定時間內完成作品，勇奪國服項目金牌，她在頒獎典禮時激動落淚，直呼「沒讓大家失望」。

僑泰高中校長温順德說，全國技能競賽國服項目比賽時間長達4天，一件作品從樣式設計、打版、裁剪到製作，共需花費18個小時完成，考驗選手的意志力與耐心。今年的競賽作品需採1.2公分雙色滾邊手法呈現，讓兩色布料等寬，更考驗選手技術精細程度。

黃妤庭說，她在中區分區賽曾獲銀牌，但在準備全國賽時，一直速度過慢，常因緊張而情緒起伏，所幸她一直告訴自己要更專注，不能因為時間過長、身體累了就慢下來，才能在比賽時順利完成作品，「自我喊話」獲得好好成效。

黃妤庭指出，比賽結束頒獎時，直到最後確認奪金後，壓力瞬間釋放，不禁落下欣喜的眼淚。她當時真的很怕沒有得名，讓大家失望，印象最深的是當得知奪金而激動落淚時，前一項目的冠軍選手主動遞上衛生紙，讓她備感溫暖。

指導老師周寶琴說，黃妤庭是孝順又貼心的孩子，課餘時間還到市場幫爸媽做生意。平常練習時配合度好，服裝製作手藝也佳，但因求好心切，造成不必要的壓力。她與校長不斷鼓勵黃妤庭，也提醒「時間就是關鍵」，果然黃妤庭有聽進去，並找到方法克服，才能在全國賽中有好表現。