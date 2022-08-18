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全國技能競賽國服摘金 僑泰高中黃妤庭激動落淚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭（中）勇奪今年的全國技能競賽國服項目金牌。圖／僑泰高中提供
僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭（中）勇奪今年的全國技能競賽國服項目金牌。圖／僑泰高中提供

僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭服裝製作手藝佳，孝順又貼心，課餘會到市場幫爸媽做生意，在今年的全國技能競賽中，克服緊張情緒，在規定時間內完成作品，勇奪國服項目金牌，她在頒獎典禮時激動落淚，直呼「沒讓大家失望」。

僑泰高中校長温順德說，全國技能競賽國服項目比賽時間長達4天，一件作品從樣式設計、打版、裁剪到製作，共需花費18個小時完成，考驗選手的意志力與耐心。今年的競賽作品需採1.2公分雙色滾邊手法呈現，讓兩色布料等寬，更考驗選手技術精細程度。

黃妤庭說，她在中區分區賽曾獲銀牌，但在準備全國賽時，一直速度過慢，常因緊張而情緒起伏，所幸她一直告訴自己要更專注，不能因為時間過長、身體累了就慢下來，才能在比賽時順利完成作品，「自我喊話」獲得好好成效。

黃妤庭指出，比賽結束頒獎時，直到最後確認奪金後，壓力瞬間釋放，不禁落下欣喜的眼淚。她當時真的很怕沒有得名，讓大家失望，印象最深的是當得知奪金而激動落淚時，前一項目的冠軍選手主動遞上衛生紙，讓她備感溫暖。

指導老師周寶琴說，黃妤庭是孝順又貼心的孩子，課餘時間還到市場幫爸媽做生意。平常練習時配合度好，服裝製作手藝也佳，但因求好心切，造成不必要的壓力。她與校長不斷鼓勵黃妤庭，也提醒「時間就是關鍵」，果然黃妤庭有聽進去，並找到方法克服，才能在全國賽中有好表現。

温順德說，僑泰高中是一所升學與技藝並重的學校，期望學生都能適性發展，黃庭妤能堅持自己的興趣，並克服困難與壓力，在全國技能競賽中摘金，確實非常不容易，她的拚勁是其他學生的榜樣。他也期勉黃妤庭精益求精，在國服領域繼續鑽研，為自己開創璀璨前程，並將國服之美帶向國際。

僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭勇奪今年的全國技能競賽國服項目金牌。圖／僑泰高中提供
僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭勇奪今年的全國技能競賽國服項目金牌。圖／僑泰高中提供
僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭（中）勇奪今年的全國技能競賽國服項目金牌。圖／僑泰高中提供
僑泰高中流行服飾科學生黃妤庭（中）勇奪今年的全國技能競賽國服項目金牌。圖／僑泰高中提供

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