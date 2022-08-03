大墩童歡季8月6日起開跑 4大節慶、8場活動嗨翻天

今年夏天最受民眾期待的「大墩童歡季」，從8月6日至11月13日在台中市大墩文化中心戶外城市小舞台登場，共有8場兼具藝文性與趣味性的舞台表演、趣味市集、手作DIY、歌唱比賽等系列活動，歡迎親子參與，共享繽紛有趣的周末時光。

台中市文化局表示，大墩文化中心作為台中最受歡迎的藝文場館之一，擁有豐富的藝術資源及展演空間，時常舉辦多元創新的特色活動。尤其每年暑假期間，都會以「親子共遊」為主題，利用周末假日在戶外城市小舞台舉辦寓教於樂的系列活動，吸引上千人次參與，迴響熱烈。

今年「大墩童歡季」特別配合8月至11月的傳統節慶，精心規劃4大主題的廣場活動，適合親子一起參與。

台中市文化局副局長施純福說，首場活動「七巧情人喜相逢」於8月6、7日登場，舉辦「情歌大聲唱」歡樂卡拉OK秀，提供20位參賽名額，並邀請新生代創作歌手姚宇謙擔任評審；9月3、4日以「團團圓圓迎中秋」為主題，舉辦趣味剝柚子接力賽及手作DIY，邀請台中在地的余欣舞蹈團、河堤樂團，以及最受小朋友歡迎的众擊坊和泡泡奇蹟現場表演。

10月22、23日是「百變萬聖鬧大墩」，透過稻草人集體創作、奇幻舞台變裝秀等系列活動，營造沉浸式氛圍，不論恐怖風格或可愛變裝都能撒糖搗蛋，鬧翻萬聖節；11月12、13日將由「冬日熱血愛公益」活動登場，邀請大家透過二手玩具交換站、愛心競標、親子音樂遊戲課等系列活動，迎接冬天。