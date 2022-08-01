嘉中金光閃閃 2年5位國手全摘金

嘉義高中科學班應屆畢業生劉宸安、高二生黃亮昕、劉耀璘，分別在生物奧林匹亞與化學奧林匹亞競賽中，為國摘下金牌；加上去年杞亮昀、吳家愷在國際生物奧林匹亞競賽中拿下2面金牌，嘉義高中2年出了5位國手，全數為國摘下金牌，5金閃耀讓世界看見台灣。

劉宸安、黃亮昕日前參加在亞美尼亞舉辦的「第33屆國際生物奧林匹亞競賽」，雙雙獲得金牌。本屆競賽在65個國家、62個參賽隊伍238名參賽學生中，我國共獲得3金1銀佳績，國際排名第3名。

「第54屆國際化學奧林匹亞競賽」，劉耀璘也為我國添1面金牌。在83個國家（地區）、84個參賽隊伍326名參賽學生中，代表隊共獲得4金佳績，國際排名第1名（以學生金牌數計算）。

劉宸安是今年應屆畢業生，已正取台灣大學牙醫系。她對生物學科有著濃厚的興趣，憑藉對生物學科知識的累積與熱情，經過不斷地訓練，終能在國際賽一舉奪金牌。

導師陳惠璋表示，劉宸安高一即當選班級模範生；高二時因多益分數達到英文免修規定。劉宸安與弟弟劉宸宇是雙胞胎，劉宸宇多益成績945，已錄取成功大學電機工程學系普渡雙聯組（成大與美國普渡大學簽訂的雙聯學位計畫。NCKU普渡雙聯組）。

生奧第二面金牌得主黃亮昕表示，他只是個熱愛生物並朝著自己夢想不斷前進的普通人。

導師洪瑞鼎表示，黃亮昕積極參與班級事務，和同學一起挑戰玉山攻頂、一起到花蓮當志工，這些歷程就像他的生奧奇幻之旅一般，路途中充滿各種挑戰，他總能在峰迴路轉之後，挺進自己的目標。

劉耀璘表示，本來對化學其實沒有特別濃厚的興趣，但隨著閱讀相關書籍愈多對化學產生濃厚興趣，很幸運的，最終能當上國手。

導師洪瑞鼎表示，劉耀璘起步晚卻不落人後，積極的態度使人感動。他是個活潑、外向又神奇的學生，高一就在清華盃及化奧等競賽有不錯的成績。在鋼琴、小提琴、徑賽也都有非常優異的表現，且自學魔術，是班上的開心果。