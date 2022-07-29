金門農工選手黃子星參加全中運勇奪5金 獲鄉親喝采

飛舞吧女孩！金門農工選手黃子星日前赴台參加「111年全國中學生運動會」，一舉囊括高女組5面金牌，不只為校爭光，也為金門爭光，不少鄉親跟網友們，也紛紛於「飛舞吧女孩－金門體操分享區」粉專加油打氣，連金門縣長楊鎮浯也特別在臉書發文恭賀。

111年全中運競技體操比賽，經過連日賽事，黃子星與眾多強敵共同角逐，她在競技體操賽事的各項目中，包含跳馬、高低槓、平衡木、地板、全能等的搶眼表現下，除了展現各項體操項目的力與美，更以精湛的表現領先群雄，斬獲佳績，為金門搶下5面金牌。

據了解，黃子星的媽媽梁萍過去也是大陸體操選手，後來也因體操結識丈夫黃宗瑞，兩人一同來到金門幫助基層發展體操。

身為本縣體操運動重要搖籃的金湖國小體操隊自2003年成軍迄今，在教練的培訓下，屢獲佳績，年年抱回多面全國性獎牌，為金門爭光。

對於這次參賽的表現，黃子星說，其實她前陣子因故受傷，腳部的傷勢未癒，在這次賽事中她「穩穩地做好自己」，平穩發揮，雖然在比賽中一度復發，好在並未對表現有太大的影響。

黃子星的母親與教練梁萍表示，相當肯定女兒黃子星於此次賽事中的表現，她說，接下來，他們會將目標放在明年的杭州亞運會，期待能在國際大賽中為金門縣、也為國爭光。