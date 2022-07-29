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嘉義縣高、國中小校長佈達交接 6退休5新到任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣111學年度高國中小校長佈達交接典禮，上午在創新學院大禮堂舉行。圖／嘉縣府提供
嘉義縣111學年度高國中小校長佈達交接典禮，上午在創新學院大禮堂舉行。圖／嘉縣府提供

嘉義縣111學年度高國中小校長佈達交接典禮，上午在創新學院大禮堂舉行，縣長翁章梁監交，全縣6位校長退休、17位校長連任、16位校長異動及5位初任校長，8月1日就職。

翁章梁將印信逐一交給各校校長，監督校長們宣誓就職，感謝6位退休校長，用人生最精華青春歲月為教育打拚成就師生，祝福他們退休後生活愜意，順利發展心繫志業。

「校長就是各校縣長！」翁章梁期許，33位連任與異動校長，用更豐厚領導與辦學經驗引航教育，讓身處偏鄉孩子孕育屬於嘉義囝仔獨特魅力與涵養；歡迎5位國中小初任校長生力軍，一棒又一棒傳承教育理念。

初任校長代表陳育恬以一塊Pizza形容校長工作，在方正守規矩外盒內仍要保有圓融心態對待學生，也要有如外送般隨Call隨到的機動性，風趣表達對校長職位的期盼。

6位校長退休：東石國中黃國軍、民雄國中黃俊傑、中和國小黃正發、成功國小陳宇水、中山國小陳瑞成、茶山國小鄭佩茜校長。

初任校長：候用校長呂文賢遴選布袋國中、陳育恬遴選大埔國中小、呂佳芸遴選中和國小、何素勤遴選太平國小、李奕龍遴選大湖國小。國中異動他校：大埔國中小林子欽遴選東石國中、布袋國中吳敏男遴選民雄國中。

國小異動：新岑國小黃柏嘉遴選中山國小、沄水國小林松潔遴選成功國小、忠和國小陳志光遴選太保國小、灣潭國小陳怡君遴選新埤國小、秀林國小賴耀男遴選三江國小、三江國小陳俊雄遴選龍港國小、永安國小蔡志成遴選新岑國小、新埤國小闕裕清遴選義竹國小、太保國小連國欽遴選忠和國小、大湖國小陳惠文遴選義興國小、義興國小李明政遴選大有國小、大有國小林俊榮遴選沄水國小、龍港國小翁雅屏遴選秀林國小、周沛玲遴選永安國小。

嘉義縣長翁章梁(左)致贈紀念品感謝東石國中退休校長黃國軍(右)。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁(左)致贈紀念品感謝東石國中退休校長黃國軍(右)。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁(中)將印信逐一交給各校校長，監督校長們宣誓就職。圖／嘉縣府提供
嘉縣長翁章梁(中)將印信逐一交給各校校長，監督校長們宣誓就職。圖／嘉縣府提供

翁章梁 大埔 嘉義

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