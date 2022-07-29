嘉義縣高、國中小校長佈達交接 6退休5新到任

嘉義縣111學年度高國中小校長佈達交接典禮，上午在創新學院大禮堂舉行，縣長翁章梁監交，全縣6位校長退休、17位校長連任、16位校長異動及5位初任校長，8月1日就職。

翁章梁將印信逐一交給各校校長，監督校長們宣誓就職，感謝6位退休校長，用人生最精華青春歲月為教育打拚成就師生，祝福他們退休後生活愜意，順利發展心繫志業。

「校長就是各校縣長！」翁章梁期許，33位連任與異動校長，用更豐厚領導與辦學經驗引航教育，讓身處偏鄉孩子孕育屬於嘉義囝仔獨特魅力與涵養；歡迎5位國中小初任校長生力軍，一棒又一棒傳承教育理念。

初任校長代表陳育恬以一塊Pizza形容校長工作，在方正守規矩外盒內仍要保有圓融心態對待學生，也要有如外送般隨Call隨到的機動性，風趣表達對校長職位的期盼。

6位校長退休：東石國中黃國軍、民雄國中黃俊傑、中和國小黃正發、成功國小陳宇水、中山國小陳瑞成、茶山國小鄭佩茜校長。

初任校長：候用校長呂文賢遴選布袋國中、陳育恬遴選大埔國中小、呂佳芸遴選中和國小、何素勤遴選太平國小、李奕龍遴選大湖國小。國中異動他校：大埔國中小林子欽遴選東石國中、布袋國中吳敏男遴選民雄國中。