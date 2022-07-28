舅舅幫高中外甥女問「該選文組還理組」 網點出這關鍵

高中選組，可以說是人生早期的一項重大決定之一。有些人因為興趣選組，也有人因為某些科別成績欠佳，被迫選組。有位舅舅關心剛高中新鮮人外甥女的未來，在ptt發問「今年上高一該推薦讀文組還是理工？」獲得廣大回響。

原po表示，台灣目前是以科技業為主，讀理工的新鮮人如果一出社會就去賣肝，很快就年薪百萬以上，不亂花的話，有機會存到頭期買房。相較之下，某些文組的人好像很會講話，如果有厲害業務嘴也都能發大財。舅舅本人是文組的，不知道該如何建議外甥女。

PO文一出，不少人以錢景考量推薦理組，「死都要選理組，認真」、「理工不行就選商，白痴才選文組」、「絕對讀理組，理組進可攻退可守，社會科那三科那麼簡單，如果要考自己看就好」

網友也歪樓，「臉正都可以，唸理組爬更高」、「不正念理工 ，普妹在理工有機會當女神」、「理組唯一推薦，女生又吃香」、「理組啊，男生多可以被捧上天」、「家裡有錢讀啥都行」、「文組天花板是總統」。

也有人覺得有更重要的事，「文理組其次，能判斷情勢預先佈局，還有人生、財務的規劃管理這些比較重要」、「要看個性和天賦，但重點不要浪費時間，並且永遠提醒自己眼界有限，要多向外看」。

有人覺得孩子快樂優先，「看興趣和能力吧，雖然出社會的薪資很現實，但從高中就唸不擅長的科目會超痛苦」、「看興趣啊，講那麼多，讀了不喜歡都是徒勞」、「為什麼要你推薦？姪女有問你意見嗎」、「先叫她照她自己興趣去填，她沒什麼特別的想法再給建議」。