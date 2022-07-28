快訊

特赦大直違規住宅 北市府直球對決端出全市解套方案

投書／學術寄生蟲：陳明通這類學者對國安的危害

突破萬五！美股勁揚帶動台股早盤漲近百點 台積開盤漲7元

舅舅幫高中外甥女問「該選文組還理組」 網點出這關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
高中選組，該選文組還是理組，對高中生來說是很重要的人生課題。圖為示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
高中選組，該選文組還是理組，對高中生來說是很重要的人生課題。圖為示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

高中選組，可以說是人生早期的一項重大決定之一。有些人因為興趣選組，也有人因為某些科別成績欠佳，被迫選組。有位舅舅關心剛高中新鮮人外甥女的未來，在ptt發問「今年上高一該推薦讀文組還是理工？」獲得廣大回響。

原po表示，台灣目前是以科技業為主，讀理工的新鮮人如果一出社會就去賣肝，很快就年薪百萬以上，不亂花的話，有機會存到頭期買房。相較之下，某些文組的人好像很會講話，如果有厲害業務嘴也都能發大財。舅舅本人是文組的，不知道該如何建議外甥女。

PO文一出，不少人以錢景考量推薦理組，「死都要選理組，認真」、「理工不行就選商，白痴才選文組」、「絕對讀理組，理組進可攻退可守，社會科那三科那麼簡單，如果要考自己看就好」

網友也歪樓，「臉正都可以，唸理組爬更高」、「不正念理工 ，普妹在理工有機會當女神」、「理組唯一推薦，女生又吃香」、「理組啊，男生多可以被捧上天」、「家裡有錢讀啥都行」、「文組天花板是總統」。

也有人覺得有更重要的事，「文理組其次，能判斷情勢預先佈局，還有人生、財務的規劃管理這些比較重要」、「要看個性和天賦，但重點不要浪費時間，並且永遠提醒自己眼界有限，要多向外看」。

有人覺得孩子快樂優先，「看興趣和能力吧，雖然出社會的薪資很現實，但從高中就唸不擅長的科目會超痛苦」、「看興趣啊，講那麼多，讀了不喜歡都是徒勞」、「為什麼要你推薦？姪女有問你意見嗎」、「先叫她照她自己興趣去填，她沒什麼特別的想法再給建議」。

文組

延伸閱讀

分科測驗物理難炸 中一中9人、中女中3人滿級分

她文組畢業2年後薪水漲到45k 師大生建議：挑對產業很重要

他問小孩大學想讀什麼科系會阻止？一面倒「打斷腿」科系還是這個

周杰倫釋「還在流浪」MV 網蓋歪樓：防疫又人夫表率

相關新聞

U12／上楓國小足球場照明不足 民代裝這6盞燈助學童奪冠

台中市大雅區上楓國小拿下U12壘球世界盃中華隊組隊權，但主要訓練球場夜間照明不足，壓縮夜訓時間，影響小小選手戰力。民代請...

沒試過怎知道！朗讀常勝軍玩樂團上中正大學

台南市瀛海中學應屆畢業生甘以欣是閩南語朗讀的常勝軍，她多才多藝，有副好歌喉，作詞作曲並參加樂團，繪畫功夫也很拿手，課業也...

舅舅幫高中外甥女問「該選文組還理組」 網點出這關鍵

高中選組，可以說是人生早期的一項重大決定之一。有位舅舅關心剛高中新鮮人外甥女的未來，在ptt發問「今年上高一該推薦讀文組還是理工？」獲得廣大回響。

全國躲避球錦標賽 頭份新興國小三連霸

苗栗縣頭份市新興國小參加第21屆全國躲避球賽，在分組預賽、複賽連勝6場闖進冠軍賽 ，7月24日並以2比0的優異表現奪冠，...

視力受損刻苦訓練跑出一片天 花蓮黃安獲總統教育獎

花蓮縣化仁國中學生黃安，幼時因意外造成左眼視力受損，但他不被視線模糊擊倒，田徑場上刻苦訓練跑出一片天，縣賽跑出雙料金牌，...

不是有流量就好 僑泰高中請老師教學生認識媒體

媒體影響無遠引屆，自媒體也甚為發達。僑泰高中為了讓入學新生認識媒體、懂得製作，特別在新生成長營安排系列課程，並邀請畢業校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。