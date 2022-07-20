幫弱勢生找到自信與天賦開啟精彩人生 朱國良獲師鐸獎
高雄市楠梓區加昌國小教師朱國良深耕藝術教育，用藝術專長幫助弱勢孩子建立自信，找到天賦，走上精彩人生之路，榮獲師鐸獎。他也長期關心貧困家庭學生教育，堅持「給學生一個翻轉的機會、他們會成才」的信念。
今年54歲的朱國良，是藝術領域教師，從小就立志當畫家，為繪畫藝術付出，不過最後將當畫家的夢想，投注到學校教育。他推動創意裝置藝術，帶領親師生志工創作多座超大型裝置藝術。
為了讓學生多接觸藝術，他撰寫與推動校園彩繪計畫，夜間留校創作與指導小組工作，完成30餘幅「名家大壁畫」，另外也是「高雄市通學步道計畫」的重要推手。
朱國良對家境困苦且具有藝術天賦的學生，長期伸出援手相助，也為學生尋求社會經濟資源幫助，包括協助學生開個展等，努力完成大學教育。
他相信「給學生翻轉的機會」、「把學生視為人才來栽培」，努力幫助學生找到自己的天賦，有學生現在已是學成歸國的書藝家，也有在達人秀上大展身手，成為亮眼的魔術師，還有工程師、畫家等，從藝術領域後發光發熱，走上自己精彩的人生之路。
朱國良為了建立學生自信，鼓勵學生藝術創作，勇於公開發表作品，推動「學生個人美展」計畫，只要5件作品就可提出校內展覽申請，10年來陸續為學生們舉辦才藝展、書法展與畢業展，克服經費、場地等困難，將美展移師校外，與社區大眾分享成果。
「人人都是『玩美人生』！」朱國良說，體育有田賽徑賽，音樂有絲竹管絃，美術也有水彩、油畫、水墨、書法、攝影、陶藝等媒材；畫得像可畫寫實，畫不像可畫抽象，不會畫可玩相機走攝影，不想畫可捏土塑往陶藝，自由可依天賦興趣任你悠遊美術天地，人人皆可「玩美人生」，人人皆有「完美人生」。
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