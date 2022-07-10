台南官田國小家鄉繪本 創作4年能量驚 博士校長扮推手

台南市官田國小32名畢業生在師長指導，今年完成4本冊描述家鄉特色繪本，累計全校4年來已創作20冊，提供學弟妹們閱讀更深入家鄉，將榮調他校的校長王全興更是關鍵推手。

全校學生200多人的官田國小，每年都會由畢業生出版家鄉故事繪本，過程中由學校老師帶領學生實地踏查，田野調查、觀察記錄、蒐集在地歷史、人文、環境及地景，跨領域結合校訂「粼雉菱」食農教育課程，藉由孩子赤子之心，以創意想像文字創作與圖畫，發展出官小生機勃勃生命故事。

今年學校共出版「翻閱埤塘」、「粼雉菱水漾之旅」、「巴卡蹦帝國的奇幻旅程」，以及「迷霧島王國的奇妙旅程」4本繪本。學生栩栩如生勾畫出大圳、水庫、水雉鳥和菱角故事，創作過程有著對鄉土熱愛與深耕，並巧妙藉由烏山頭水庫、大圳、水雉鳥和菱角，緊密連結家鄉情誼，成就四本兼具內涵與溫度好書。而累計四年來已創作逾20冊繪本。

學生談晏彤表示，創作過程中很辛苦，不僅要實地去採訪和踏查，且得自己編、自己想、自己寫，透過合作力量，結合每人專長，把不可能任務變成可能。

另名學生郭恬綾說，也因透過採訪，深入去認識家鄉特產和地理，是許多課堂上學不到的經驗。

學生廖婕伃說，暑假作業有學校繪本閱讀和心得，並要找時間去實地觀看，自己要好好瞧一瞧學長姊故事和真實生活中描述有沒有一樣，這真是特別的暑假作業。

另名學生段葶鍹表示，繪本中介紹家鄉菱角和水圳，想把官田美好介紹給大家，也歡迎大家來官田玩。