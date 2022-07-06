平溪三校聯合藝術展 小小藝術家創意無限

平溪區菁桐礦業生活館即日起到八月底展出「小小藝術家」特展，作品是由平溪區三所國小的師生共同創作親，有書法，藍染，還有結合STEAM課程的手作，都展現出師生合作所激發出的創意和融合在地元素，今(6)日舉行開幕儀式，不少鄉都來共襄盛舉。

平溪區公所邀請平溪區三個國小的「小小藝術家」，將他們都作品展出在菁桐礦業生活館，作品數量近百件，有藍染創作、創意的藝術創作、也有動物T恤設計等玲瑯滿目。

平溪國小的平溪逛逛大富翁桌遊、十分國小的石膏版畫創作、菁桐國小Moca貓看窗外等，這些都是小朋友跟老師們發揮創意無限，展覽內容非常豐富，小朋友跟老師他們準備了一年，公所也歡迎遊客和居民一起來欣賞這些作品。

平溪區公所主任秘書簡純楚說，很感謝菁桐、平溪、十分三個國小的校長支持，讓三校學子藝文創作得以展現在大眾面前，連結在地居民與學校，並提升在地學子藝文學習及創作興趣，達到文化深耕、教育推廣之目標，並能體認及記錄在地自然人文面貌，也讓外地遊客透過欣賞在地學子藝文作品後，進而認識本地人文意象，深化觀光文化內涵。