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國小學童化身街區導遊 引領遊客體驗艋舺光景

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
課程規劃從艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、青草巷到東三水市場，學童在老師的介紹下深入認識各景點的文化特色及導覽重點。圖／北市文化局提供
課程規劃從艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、青草巷到東三水市場，學童在老師的介紹下深入認識各景點的文化特色及導覽重點。圖／北市文化局提供

龍山文創基地與艋舺龍山寺合作舉辦「艋舺小小導覽員」培訓課程今日舉辦結業典禮，由台北市副市長蔡炳坤及艋舺龍山寺董事長黃書瑋親自為20位國小學員頒發結業證書。參與培訓的小小導覽員說，很開心學習到平常不知道的知識，文化局也安排小小導覽員們在農曆七月盂蘭盆盛會中進行導覽。

文化局表示，培訓課程不只透過傳統的書本學習，也讓學童實際參訪文史場域的導覽路線，更能產生互動並增強學習彈性與趣味性；課程規劃從艋舺龍山寺、剝皮寮歷史街區、青草巷到東三水市場，學童在老師的介紹下深入認識各景點的文化特色及導覽重點。參訪的過程中，老師也會引導孩子尋找自己的私房景點，製作專屬的手繪導覽地圖，讓孩子能實際動手規劃，創造別具個人風格的特色導覽。

蔡炳坤致詞時表示，台北是具有歷史文化的城市，為了讓大家能了解台北的文化，市民除了要自己了解城市的故事外， 也要介紹給親朋好友及觀光客，讓大家認識我們的城市，市府推動無圍牆博物館計畫，就是希望大家走入街區認識每塊土地的文化，萬華艋舺是台北市最早發展的區域，也是我們的起家厝，很高興20位小朋友完成為期四周的培訓，將台北的歷史文化繼續傳承下去，希望未來這樣的計畫可以推廣到其他無圍牆博物館區域，讓台北的文化能留傳給下一代。

就讀市大附小六年級的導覽員蔣昕哲表示，因為他對社會學科很有興趣，所以媽媽就替他報名培訓活動，在培訓過程學到很多有趣、平常不會知道的知識。

文化局表示，今日授證典禮同時也是這些導覽新血們，初次面對人群進行導覽，展現課程訓練成果；未來也更規畫小小導覽員們於農曆7月艋舺龍山寺盂蘭盆盛會，帶領兒童團參與艋舺一年一度的祈福祭典「放水燈儀式」，以小朋友的觀點推廣艋舺獨特文化。

龍山文創基地與艋舺龍山寺合作舉辦「艋舺小小導覽員」課程，培訓20位國小年紀的學員成為艋舺歷史文化導覽員。圖／北市文化局提供
龍山文創基地與艋舺龍山寺合作舉辦「艋舺小小導覽員」課程，培訓20位國小年紀的學員成為艋舺歷史文化導覽員。圖／北市文化局提供

艋舺 龍山寺 文化局

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