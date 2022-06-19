她求解小五考題「車開多遠」 答案眾人看傻：數學老師中文不好

現在小學生的作業題目越來越多元，有時就連家長看了都難以理解。近日就有一名女網友發文分享小學五、六年級的數學題，難倒一票網友，紛紛直呼「到底考數學還是國文」，引發熱烈討論。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，「小五小六數學題，讓大家動動腦」，只見題目寫著「凱倫駕車由市區開往湖邊，她經過如下右圖的路標，大約過了一個小時，她看到另一個路標顯示再過5公里即可抵達湖邊。請問從市區算起她已經行駛了多少路程？」

題目曝光後，立刻掀起網友熱議，「題目到底考數學還是國文」、「國小數學考的其實不是數學，而是國文理解」、「很多數學老師明明中文不好，卻為什麼總要侵犯國文老師飯碗」、「不就是A到B點的問題嗎？50+80-5=125」、「已經經過50公里才看到路標，又開了75公里看到第二個路標，目前總共行使125公里」、「市區開往湖邊，總共130公里，一小時後看到剩5公里的路牌，答案C」。