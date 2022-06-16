高中生共創畢業歌「一米五」 唱出防疫距離下的學涯
高雄市瑞祥高中畢業生創作「一米五」畢業歌曲，將疫情下的防疫距離寫入歌名。校方表示，整首歌是在疫期間完成，錄音前演唱同學們確診隔離，打亂了所有排程，有著面對疫情的無奈與苦悶，也有著同窗3年相處的幸福，成為高中難忘的回憶。
瑞祥高中畢業歌「一米五」，由畢業生作詞作曲、自彈自唱，歌聲清亮，合音動聽，鼓勵大家面對困難不要放棄，也為防疫人員加油打氣。目前歌曲已經進入全國高校畢業歌競賽。
今年是新課綱首屆高中畢業，在疫情下迎來畢業季，瑞祥高中學生共創畢業歌「一米五」，以當時疫情下室內人與人相隔的距離，歌詞融入疫情下的校園，以及同學確診隔離、等待畢業歌錄音時的心情，歌聲輕快，男女生Rap讓人驚豔。影片的後半段，學生們紛紛的脫下口罩，象徵人們擺脫限制束縛，曲子最後大家肩膀膀臂彼此相連，波浪擺動大合唱，象徵同心協力抵擋難關，對抗逆境。
為了在期限內做出符合期待的畢業歌詞曲，瑞祥高中學生日夜趕進度，最後在20天內完成這首屬於自己的畢業歌。學生們參與了詞曲創作、錄音後製、MV剪輯等。
「一米五」畢業歌作曲者為洪語薇，作詞者是蘇翊葳、張祐毓，在畢典上發表這首歌時，引起全校師生共鳴。洪語薇說，畢業歌雖然是在疫情下完成，但不是只有無奈與苦悶，希望帶給大家有如「明天會更好」的期待，也給予防疫人員加油力量。除了錄音與後製是請專業錄音師，歌曲創作與MV拍攝與剪輯都是同學自行完成。
「既然逃不過猛然的襲擊，那就選擇勇敢正面碰撞吧！一米五的距離，是我們化蛹成蝶的重量。」創作學生希望透過歌詞，為受疫情影響的學生們發聲，並為疫情正在前線奮鬥守護的相關防疫人員加油。
張祐毓表示，這首歌給予在疫情下瑞祥高中的111級畢業生，一個最難忘的回憶，雖然在這三年裡，大家因為疫情時常無法見面，且對未來十分徬徨，但還是希望藉由這首歌，讓大家有勇氣面對接下來的挑戰，並能回憶高中的點點滴滴。
瑞祥高中畢業歌「一米五」進入全國高校畢業歌競賽，第一階段歌曲票選時間到6月22日中午12點；第二階段MV票選7月8日至29日；實體發表會8月7日在台北華山Legacy文化創意產業園區，進入第二階段學校將可於舞台上發表畢業歌曲，選出全國前五名頒獎表揚。一米五， https://lin.ee/WTIfTqL/kurk/OA ，選擇「南部」找到「瑞祥高中」； https://www.youtube.com/watch?v=dwmiC3GGCQI&t=2s
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