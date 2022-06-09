最不平凡的八仙！ 明華園「東海鍾離」為北藝中心開箱

相較於呂洞賓、韓湘子，漢鍾離在「八仙」中可能是最平凡的神仙，但在國家文藝獎得主陳勝國筆下，他擁有「平凡中的最不平凡」。台北表演藝術中心7月正式開幕，開幕季首檔節目特別邀請明華園總團開箱演出新作「東海鍾離」，由孫翠鳳、陳昭賢以雙主演的方式，銓釋台灣民間八仙傳奇中「漢鍾離」成仙的故事，也是明華園總團最具代表性的「八仙傳奇系列」最後壓軸之作。

「東海鍾離」描述東華帝君獲諸神舉薦，將成為登上蓬萊仙島的第二位神仙，卻遭東華帝君斷然拒絕，孔子提出折衷辦法讓顏回陪著東華另覓適合人選。顏回告知東華，漢將鍾離權是最佳的替代人選，東華千方百計接近鍾離權，引經據典費盡唇舌欲度他成仙，卻屢遭鍾離權驅趕。

陳勝國表示：從「李鐵拐」到「鍾離權」經過了35年，明華園的「八仙」終於到齊。他編寫八位神仙成仙的故事，不希望過度渲染「神蹟」，而是著重在這些平凡人，經過努力打拼、認真過生活的日常中，因緣際會邁向神仙之路。「每一個神仙的故事，都賦予不同的探討主題。」他表示，「東海鍾離」想談的是「抉擇」，東漢將領鍾離權經過聖賢、神仙的度化，要上蓬萊或不上蓬萊?最後必須由他自己做決定，「身為凡夫俗子的我們何嘗不是如此。」

飾演漢鍾離的孫翠鳳表示，這是她第二次接演漢鍾離這個角色，劇情卻全然不同。在「東海鍾離」中，漢鍾離原本是個純粹的軍人、只知道效忠和服從、也不想加官晉爵。一次聚會卻改變了他的想法、發現人性的貪婪，最後決定捨棄凡間的一切。

造成漢鍾離轉變的還包括愛情。陳昭婷飾演的白鹿鳴，和漢鍾離談了一場淒美的愛情。而此一淒美愛情背後的鹿王與群鹿，都由動畫和投影代替真人演出，在舞台上製造如夢似幻的氛圍。明華園總團團長陳勝福透露，為此劇設計的3D動畫，可以做到虛幻的鹿背著漢靈帝劉宏跑遍整個舞台；而飾演鹿王的演員完全不須出場，只需在幕後獻聲。陳勝福指出，電影或戲曲和科技投影結合，有時會被高科技喧賓奪主，而失去了戲劇的故事本質。但「東海鍾離」絕對不會重蹈覆轍。

從1987年「蓬萊大仙」到2022年「東海鍾離」，明華園的「八仙」故事終於到齊。台北表演藝術中心執行長王孟超表示，他與明華園的緣份從「蓬萊大仙」開始，當時兩廳院開館，他是舞台監督，明華園是演出團隊。

陳勝福表示，台灣所有重要的表演場館，從國家戲劇院、台中歌劇院、衛武營、台灣戲曲中心到北藝中心，明華園都擔任「開箱」重任。他細數歷年「開箱」發生的舞台狀況，包括演到一半停電、沒插座得自備發電機、上台時被告知只能用左邊舞台......種種挑戰都被明華園一一克服。

而此次為北藝中心開箱，陳勝福坦言最大挑戰是疫情。擔心演員演出前確診，陳勝福要求每個演員都要能背熟三個角色的台詞走位，隨時準備替補上陣；幾位主角也都擁有兩個備胎演員能隨時應援。