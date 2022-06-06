貢寮國中藏書多無處放 獅子會助改造圖書館

貢寮國中的圖書館空間不大，導致有些書籍只能在走廊上再放書櫃擺著，感覺有些紊亂，國際獅子會在得知消息後，號召會員們集資，並找到廠商著手改造學校的圖書館，今(6)日舉行捐贈儀式，現在圖書館的書櫃收納空間更多元。

貢寮國中的圖書館，因為空間不大，所以能放的藏書也不多，但是為了學生的學習和知識量，學校都會定期添購新書，藏書數量一直增加，卻苦無地方可以擺放，因此在走廊上也可以看到書櫃，國際獅子會在得知此事，特地召集獅友們一起來推動貢寮國中圖書館的改造計畫。

在經過兩個月的工程，圖書館改造終於完成，校方也在今(6)日舉行捐贈儀式，包括國際獅子會等一行人都來見證圖書館改造後的新面貌，原本的書櫃成了移動式書架，可以放書的空間變多了，而且分門別類更容易讓學生找到需要的書籍，這次改造校方也很感謝獅子會的善行義舉。

貢寮國中校長施敏雄說，國際獅子會能關心到偏鄉地區學校的需求，適時的給予幫助，讓圖書館的小空間也可以有大改變，希望讓學生可以更愛上圖書館，往後也可以繼續添購新書讓學生閱讀，增加學生的知識量與閱讀能力。