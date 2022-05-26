快訊

苗栗前縣長劉政鴻爭取回鍋 傳將自辦民調尋求支持

日本6月10日開放外國旅行團入境 台灣仍禁旅行社組團

台中勞工宅10年禁賣令解鎖？ 首戶被法拍引熱議

嘉市2國小新校長出爐 她是校友、他曾是首任校長

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府今辦校長遴選，鄭宛鈺（右）獲選志航國小新校長、黃金木獲選文雅國小新校長。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府今辦校長遴選，鄭宛鈺（右）獲選志航國小新校長、黃金木獲選文雅國小新校長。圖／嘉義市政府提供

嘉義市現任志航國小校長吳秋鋒、文雅國小校長沈煥東，都因個人生涯規畫申請8月1日退休，市府今下午辦理校長遴選，經過近3小時，嘉市英語教學資源中心主任的鄭宛鈺獲選志航國小新校長、現宣信國小校長黃金木獲選文雅國小新校長，8月1日起生效就任。

鄭宛鈺表示，自己是志航國小第19屆畢業生，一直以身為志航人為榮，能夠回母校服務是一件非常棒的事，希望能把志航學生培育成「志向遠大的樂學領航員」；鄭宛鈺說，如果學生要飛往世界，需要國際視野和雙語能力，要給孩子翅膀，幫助培養成功的自信心和不怕失敗的能力，讓他們能夠安心學習、勇敢飛翔，未來就算遇到挫折也有勇氣繼續往前邁進。

黃金木也是文雅國小第1任校長，他表示，期望把文雅國小打造成跟世界連結的學校，因此要培養孩子雙語能力、閱讀力、好心腸、科技力、國際競合力共5種能力，既然要跟國際接軌，這些能力是必要的；自己的校園經營理念是以孩子為中心，專業為導向，社區是重要的夥伴，來營造文雅國小的品質和特色。

「教育決定人才，人才決定未來」市長黃敏惠表示，市政的推動，最重要的工作就是教育工作，期許今日選出的鄭宛鈺、黃金木承擔起帶領志航和文雅再創卓越的重責大任。

現任宣信國小校長黃金木獲選文雅國小新校長。圖／嘉義市政府提供
現任宣信國小校長黃金木獲選文雅國小新校長。圖／嘉義市政府提供
嘉市英語教學資源中心主任的鄭宛鈺獲選志航國小新校長。圖／嘉義市政府提供
嘉市英語教學資源中心主任的鄭宛鈺獲選志航國小新校長。圖／嘉義市政府提供

校長遴選 嘉義

延伸閱讀

黃敏惠施政滿意度躍升五星 「要讓嘉義市不被遺忘」

嘉市軍輝橋將拆除新建 做2便道再開拆、預計2024完工

嘉市開打BNT兒童疫苗 診所外媽媽替孩子大排長龍

嘉市今+542例！兒童BNT疫苗26日診所開打 校園30日起打

相關新聞

國小童到土庫圖書館借電腦上課 館方這一舉動網友讚翻

雲林縣疫情逐漸升溫，本周改採線上教學，土庫鎮1名國小男童因家中沒有電腦，經常帶著幼兒園弟弟到圖書館借電腦上課，但圖書館電...

曾是不到百人小校發展雙語、小提琴 學校老舊校舍重建

屏東縣潮州鎮四林國小，五年前是所不到百人學校，如今學校發展雙語、全校孩子們都學小提琴，發展找到特色亮點，成功留住學生，如...

「停課復課、實體遠距」輪迴地獄 家長師生如何因應

疫情狂燒，教學現場陷入停課、復課的反覆輪迴，很多師生到現在都還不確定下周是繼續遠距教學，還是可以返校實體上課，學生在不穩定的情況下學習，學習品質大打折扣。停復課混亂不只讓學生和家長崩潰，教師也很頭痛，需不停調整設備和教學方式來因應，教師陸續染疫、被匡列，更嚴重衝擊教學人力。

嘉市女代理教師輕生校長請辭 今家屬籲求校長勿回任

嘉義市某國小陳姓女代理教師去年疑為教室被裝監視器，和趙姓女校長起爭執後輕生不治，陳女家屬今首次出面，控校長又報名校長遴選...

家齊高中笑聲中的遠距教學 紅鼻子醫師創造不一樣連結

台南市家齊高中圖書館今天利用遠距教學，邀請紅鼻子醫生透過線上視訊，讓師生了解紅鼻子醫生的工作任務，在小丑、護理師、家屬，...

孩遠距上課沒關麥！媽聽關鍵字忘情唱廣告歌 網笑翻：超洗腦

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數飆破萬例，許多學校改採遠距教學，減少學生染疫的風險。日前一名女網友發文表示，女兒在上線上英文課時，教到「juice」這個單字，讓她忍不住哼出廣告歌，怎料女兒麥克風沒關，讓她直呼超尷尬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。