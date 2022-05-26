嘉市2國小新校長出爐 她是校友、他曾是首任校長
嘉義市現任志航國小校長吳秋鋒、文雅國小校長沈煥東，都因個人生涯規畫申請8月1日退休，市府今下午辦理校長遴選，經過近3小時，嘉市英語教學資源中心主任的鄭宛鈺獲選志航國小新校長、現宣信國小校長黃金木獲選文雅國小新校長，8月1日起生效就任。
鄭宛鈺表示，自己是志航國小第19屆畢業生，一直以身為志航人為榮，能夠回母校服務是一件非常棒的事，希望能把志航學生培育成「志向遠大的樂學領航員」；鄭宛鈺說，如果學生要飛往世界，需要國際視野和雙語能力，要給孩子翅膀，幫助培養成功的自信心和不怕失敗的能力，讓他們能夠安心學習、勇敢飛翔，未來就算遇到挫折也有勇氣繼續往前邁進。
黃金木也是文雅國小第1任校長，他表示，期望把文雅國小打造成跟世界連結的學校，因此要培養孩子雙語能力、閱讀力、好心腸、科技力、國際競合力共5種能力，既然要跟國際接軌，這些能力是必要的；自己的校園經營理念是以孩子為中心，專業為導向，社區是重要的夥伴，來營造文雅國小的品質和特色。
「教育決定人才，人才決定未來」市長黃敏惠表示，市政的推動，最重要的工作就是教育工作，期許今日選出的鄭宛鈺、黃金木承擔起帶領志航和文雅再創卓越的重責大任。
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